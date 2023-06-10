В Запорожской области объяснили тактику украинской армии

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время. Данное заявление он сделал в субботу, 10 июня.

«Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам. Причина такой тактики — избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что таким образом украинские войска также пытаются использовать техническое преимущество, заключающееся в западном оборудовании, установленном в том числе на танках и позволяющем вести бой в ночное время суток.

Ранее в этот день Рогов заявил, что общая группировка ВСУ на запорожском направлении превышает 100 тыс., при этом уточнил, что часть украинских сил пока находится на удалении от фронта.

Также 10 июня Рогов рассказал о срыве Вооруженными силами России очередной попытки наступления ВСУ. Накануне он сообщил, что ВСУ ведут обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском участках фронта на запорожском направлении. Позднее стало известно об успехах РФ: прицельных ударах артиллерии и запуске противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по технике противника.

8 июня командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же лишились четырех танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.