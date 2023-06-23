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Небензя назвал контрнаступление Украины самоубийственным

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Фото: Global Look Press/Oleksandr Ratushniak
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Предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны. Об этом заявил 23 июня постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) и в Совете Безопасности (СБ) ООН Василий Небензя.

«Подгоняемые западными спонсорами, перед которыми Украине надо отчитаться об эффективности по использованию поставленных западных вооружений и боеприпасов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Постпред отметил, оно уже стоило им десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Представитель РФ при ООН заявил, что перед Украиной стоит нелегкая задача: как превратить свое полное фиаско в победу, или, как говорят по-украински, перемогу. При этом Запад не даст вести Киеву никакого разговора о мире, «пока украинцы не закончатся», подчеркнул дипломат.

«Помешавшись на пресловутом контрнаступлении, [киевские власти] ни во что не ставят интересы своего народа и будущее своей страны», — отметил Небензя.

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Ранее 23 июня газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло никаких быстрых прорывов. При этом власти США надеются, что ВСУ смогут получить преимущество, отметили в газете.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

21 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления. До этого, 13 июня, глава государства отмечал, что потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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