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Полковник ВС США Макгрегор указал на сокрытие Зеленским правды о потерях ВСУ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается скрыть, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Об этом заявил в субботу, 15 июля, полковник ВС США Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале в беседе с политическим обозревателем Майклом Сэвиджем.

Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — сказал американский полковник.

Также, по его словам, количество раненых украинских военнослужащих может быть примерно равно числу погибших.

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До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий. В частности, это наиболее сильно ударит по администрации президента США Джо Байдена и странам НАТО.

Тогда же американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина проиграет в конфликте и потеряет половину территорий. По его заявлению, после проигрыша страна также не сможет вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО. По мнению политолога, Запад увидит такой сценарий примерно через два года.

9 июля Кеннеди-младший заявил об отсутствии шансов у Украины против России. Политик заявил, что у Европы нет желания посылать людей умирать за Украину, а у украинцев никого не осталось.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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