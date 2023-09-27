Около 10 тыс. боевиков ВСУ сдались в плен за три месяца

Около 10 тыс. боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга». Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

Как отметил собеседник агентства, радиочастота работает на всех направлениях спецоперации.

По словам источника, пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он указал, что в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения спецоперации в городах, подконтрольных ВСУ.

«В Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 «Волга» и сдавались в плен целыми группами», — сообщили в Союзе ветеранов СВО.

Ранее в этот день стало известно, что группа бойцов ВСУ на направлении Сватово – Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесла с собой ящики с боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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