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Группа бойцов ВСУ в районе Сватово сдалась в плен с ящиками боеприпасов

Группа бойцов ВСУ на сватовском направлении сдалась в плен и принесла боеприпасы
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово – Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал, и принесла с собой ящики с боеприпасами. Об этом 27 сентября рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что украинский боевик вышел с куском светлой материи и размахивал ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. После к нему из высокой травы вышли два его сослуживца, принесли ящик с боекомплектом и поставили на дорогу. Затем они также принесли из травы еще три ящика с боеприпасами.

«На направлении Сватово – Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной Волга, который находится на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих ВСУ, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект. — Ред.)», — сказал источник.

Собеседник отметил, что после передачи ящиков военнослужащие России назначили бойцам украинской армии другую точку выхода для сдачи в плен.

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Ранее, 23 сентября, сообщалось, что солдат ВСУ решил дезертировать после того, как ему отказались лечить раненую руку. 20-летний сержант Андрей в одном из сражений был ранен в плечо. Командование не отпустило его на лечение в Германию и приказало возвращаться к службе с травмой. Тогда сержант принял решение не возвращаться на фронт.

14 сентября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о группе украинских военных, которые решили добровольно сдаться в плен на Времевском выступе в Запорожской области.

До этого, 12 сентября, раненый украинский военный Евгений Зиновик, прошедший обучение в Великобритании и брошенный сослуживцами на поле боя в подбитом британском бронеавтомобиле Mastiff, рассказал журналистам, что был рад попасть в российский плен.

5 сентября сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что у военнослужащих украинской армии нет других выходов, кроме как умереть или сдаться в плен. Воевать их ведут под дулом автомата.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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