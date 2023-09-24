Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) решил дезертировать после того, как ему отказались лечить раненую руку. Об этом сообщила газета The Times в субботу, 23 сентября.

Сержант по имени Андрей, которому исполнилось 20 лет, в одном из сражений был ранен в плечо. Его отправили на лечение в госпиталь в Виннице, однако местные медики не смогли удалить из поврежденных тканей все осколки. Рука из-за этого частично потеряла функциональность: появились сильные боли, порой в конечности чувствовалось онемение.

Такие травмы должны были послужить объективной причиной к освобождению от службы, однако уйти с фронта оказалось не так легко, пишет газета. Лечащий врач сообщил пострадавшему, что может выписать ему справку о негодности к службе, однако придется за нее заплатить. Цена составила $1,5 тыс.

Мужчина присоединился к ВСУ добровольцем, когда ему только исполнилось 18 лет, и теперь такое отношение к военнослужащим оскорбило его. Однако врач всё же решил немного помочь раненому: сообщил, что восстановить руку ему могут в Германии, для этого потребуется операция.

Тогда Андрей решил явиться к командиру и попросить выпустить его из страны. Однако и здесь отношение к пострадавшему солдату оказалось не лучше. Командир только отмахнулся от просьб военного и приказал ему возвращаться к службе.

«А для чего это всё?» — задался в тот момент вопросом сержант.

По словам Андрея, в эту секунду он прозрел. Из шести его фронтовых товарищей пятеро были мертвы. Теперь и он вынужден продолжать службу с серьезной травмой. Он отметил, что жизни солдат для командования не имеют никакого значения, а врачи привыкли считать взятки, совершенно забыв о своей высокой миссии спасения людей.

Тогда сержант принял решение не возвращаться на фронт. По его словам, ради этого он готов прострелить себе ногу.

«Так зачем мне возвращаться? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», — рассказал военный.

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До этого, 5 сентября, сдавшийся в плен украинский военный на видео, предоставленном Минобороны России, рассказал, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет других выходов, кроме как умереть или сдаться в плен. Воевать их ведут под дулом автомата.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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