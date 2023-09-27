Игра на выбивание: ВС РФ продвинулись в районе Купянска

Вооруженные силы РФ за последний месяц значительно расширили зону контроля на купянском направлении вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. Противник за это время в зоне СВО потерял только убитыми 17 тыс. боевиков и более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября. Эксперты считают, что бои за Купянск заставляют противника снимать подразделения с более важных для них запорожского и донецкого направлений, тем самым ослабляя атаки. Также 26 сентября в ходе ночных ударов российские войска поразили несколько пусковых установок западной зенитной системы IRIS-Т, входящих в специальную бригаду, прикрывающую важные направления.

ВФУ потеряли 17 тыс. боевиков

Вооруженные силы РФ продолжают активные действия по разгрому противника, заявил 26 сентября на заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

— Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. В результате эффективного огневого поражения Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам министра, за текущий месяц было уничтожено свыше 17 тыс. боевиков, более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники , в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США. Также противник потерял два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.

— Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой, — заявил министр.

По его словам, такие «циничные действия Запада и их приспешников в Киеве» подталкивают Украину к самоуничтожению.

Россия сейчас продолжает наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта спецоперации.

— Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей, — подытожил министр.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Хотя взяты под контроль не столь обширные территории Харьковской области, эти бои имеют большое значение, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Взяв Купянск, мы перережем противнику все коммуникации, — объяснил он. — Этот город — важный автомобильный и железнодорожный узел, оттуда открывается дорога на Харьков. Поэтому здесь идут достаточно интенсивные бои. В этом месте мы заставляем противника распылять свои силы. ВФУ перебрасывают резервы даже с тех направлений, которые для него крайне важны. В частности, они снимают части на запорожском направлении, но вполне вероятно, что могут что-то брать и из района Донецка. Этим они ослабляют атаки на стратегически важных для него направлениях. Противник сопротивляется, понимая, что купянское направление очень важное.

Охота на IRIS-Т

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в ночь на 26 сентября российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по сосредоточению украинских войск, а также мест хранения боеприпасов.

Собеседники отметили, что одной из задач было уничтожение украинских средств ПВО, ранее переданных странами НАТО, в частности зенитных ракетных систем IRIS-Т. Последние сведены в специальную мобильную тактическую группу, которую украинское командование пытается разворачивать на опасных направлениях.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По словам источников, в результате комбинированного удара была поражена как минимум одна боевая машина из состава зенитной системы. Также при отражении удара враг израсходовал более десятка зенитных ракет, которые не смогли поразить ни одной воздушной цели.

ЗРС IRIS-Т — это наиболее приспособленные для войскового ПВО системы, оставшиеся сейчас на Украине, рассказал «Известиям» военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин.

— Легких систем там практически нет, осталось небольшое количество «Буков», но они тяжелые, малоподвижные и их мало, — объяснил он. — Неся большие потери от действий нашей авиации, они пытаются сейчас моделировать оборону ПВО по-своему. Немцы передали на Украину четыре-пять батарей IRIS-Т. Они создали боевую группу из них, которая пытается кочевать вдоль фронта, постоянно менять места дислокации, чтобы ловить нашу авиацию и средства воздушного поражения. Мы ведем охоту за ними, потому что работу такого комплекса невозможно скрыть. Есть контрборьба, есть противорадиолокационные ракеты, есть воздушная разведка, которая пытается определить, где находятся эти позиции. Это такая игра в кошки-мышки, и ее нельзя назвать легкой.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперт заметил, что работе IRIS-Т помогают американцы.

— Они получают упреждающие разведывательные данные от натовцев. Комплекс хороший, но создание таких групп произошло не от хорошей жизни. У них не хватает комплексов ПВО. А размазать по всему фронту тактические группы ПВО невозможно, будут дыры. Можно действовать только кочующими группами, которые будут постоянно перемещаться с одной точки в другую в надежде подловить нашу авиацию, — отметил он.

Крепкий тыл для ВДВ

26 сентября Сергей Шойгу также заявил, что военное ведомство реализует мероприятия по повышению боевого потенциала Воздушно-десантных войск за счет создания новых соединений.

— В этом году приступил к выполнению боевых задач парашютно-десантный полк в Тульской дивизии. Завершается формирование 104-й десантно-штурмовой дивизии и парашютно-десантного полка Ивановского соединения. До конца года будут сформированы бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех дивизиях Воздушно-десантных войск. Завершит комплектование до полного штата артиллерийская бригада, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ранее «Известия» писали, что Россия сформирует первую бригаду материально-технического обеспечения ВДВ. Это соединение будет полностью оснащено техникой, приспособленной для перевозки военно-транспортными самолетами и вертолетами. Практически вся техника соединения сможет десантироваться посадочным способом, а часть машин и парашютным. Новое формирование значительно повысит боевые возможности «крылатой пехоты».

Также, по словам Сергея Шойгу, ВДВ продолжают оснащаться новейшим вооружением. С начала года в соединения и воинские части поступило более 2 тыс. единиц техники и 5,5 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем.

— В целом реализация спланированных в Воздушно-десантных войсках мероприятий позволит к концу года повысить их боевой потенциал в 1,3 раза, при этом огневые возможности подразделений ВДВ увеличатся на 20%, — подытожил он.

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На донецком направлении подразделения Южной группировки отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик в ДНР.

На запорожском направлении отражены две атаки в районе Вербового Запорожской области.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили три атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва в ЛНР. Также наши подразделения вели массированный огонь по личному составу и технике ВФУ в районе Григоровки в ДНР и Серебрянского лесничества.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли мощные огневые удары подразделениям ВФУ в районе Ровнополя и отразили атаку в районе Старомайорского в ДНР.

За сутки на этих направлениях противник потерял свыше 600 боевиков и 42 единицы техники, включая пять танков, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

«Град» наносит удар

Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на позициях наших бойцов на запорожском направлении и увидел, как они уничтожают пехоту и бронетехнику противника.

Экипаж РСЗО «Град», получив цель, выезжает на позицию, но не успевает до нее добраться. Один из бойцов увидел в небе «птичку» — БПЛА противника. Нужно быстро возвращаться.

— Уезжаем в безопасное место. Насколько, конечно, это возможно. Впереди КамАЗ. Сами видите, какая дорога. Тем не менее тормозить не будем, едем на максимальной скорости, — рассказал корреспондент с места событий.

По словам военных, в небе над ними завис украинский беспилотник разведки и корректировки огня «Фурия».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Она снимала нас. Мне кажется, она уже собиралась по нам выстрелить, — рассказал командир отделения разведки Абдул Шихов.

— В такой момент сколько времени есть объективно, чтобы убежать?

— Минуты две-три.

Реактивщики второй раз предпринимают попытку добраться до огневой позиции. В сотне метров от машины, как раз в том месте, куда они направлялись, разорвались кассетные боеприпасы.

Тем не менее боевая машина РСЗО «Град» останавливается, наводится и наносит удар по противнику. Наш БПЛА фиксирует результат. На кадрах видно кучное попадание. Реактивщики возвращаются в тыл.

Гвардейцев стало больше

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейские» 58-й общевойсковой армии и 332-му отдельному Краснознаменному вертолетному полку. Они получили его за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 655 бойцов ВФУ и 52 единицы техники , включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили.

В Днепропетровской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». В Херсонской области — склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино Николаевской области.

Российские средства ПВО сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, а также противорадиолокационную ракету HARM и 57 украинских БПЛА.