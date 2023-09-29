Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались имитировать наступление на артемовском направлении, но российская армия отбросила их на заднюю линию, в результате чего противник понес серьезные потери. Об этом 29 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Артемовское направление, там противник пытался… имитировать… широкомасштабные наступательные мероприятия в направлении населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Берховка. С потерями, достаточно серьезными, был отброшен на исходные позиции», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что украинская армия была также отброшена на исходные позиции на южнодонецком направлении.

«Противник пытался совершать разведывательно-боевые действия в направлении населенных пунктов Приютное, Новомайорское и Новопрокоповка, каких-то серьезных результатов не добился и с потерями был отброшен на исходные позиции», — сообщил Пушилин.

Кроме того, глава ДНР проинформировал, что российские военнослужащие на адвеевском и марьинском направлениях увеличили «серую зону» в районах северной и северо-западной части Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о выводе ВСУ бригады из Работино Запорожской области из-за понесенных потерь. По его словам, подразделения российских войск за последнюю неделю отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в районах Вербового и Работино.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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