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Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины
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Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Контрнаступление Украины захлебнулось. Об этом 26 сентября сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — сказал он «Российской газете».

По его словам, Украина в ходе контрнаступления активно применяет зарубежные воздушные и морские дроны, а также ракетное вооружение. Патрушев отметил, что его применение оказалось неэффективным.

«Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя», — указал секретарь Совбеза.

Патрушев также отрицательно оценил возможность заключения с Украиной какого-либо соглашения.

«На сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются. Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России», — указал он.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у украинского контрнаступления нет значимых результатов. Добавил, что поставки западного вооружения лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

Ранее, 4 сентября, президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. По словам Путина, так называемые пробуксовки в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращаются и на сегодняшний день.

В начале августа сообщалось, что украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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