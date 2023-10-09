На ошибках мучаться: ВФУ пытаются наносить контрудары под Купянском

Вооруженные силы РФ 7 и 8 октября отбивали атаки на купянском направлении. ВФУ в этих боях успеха не добились, потеряли свыше 170 военнослужащих и восемь единиц техники. В течение выходных наши войска вышли к трассе Сватов – Купянск южнее населенного пункта Котляровка, а ВФУ попытались провести контратаки, чтобы вернуть потерянные позиции, но были отброшены. Украинские формирования боятся, что российская армия пойдет в наступление на этом направлении и освободит Купянск , считают эксперты, поэтому начинают суетиться, перекидывая сюда резервы с других направлений.

Другое направление

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за два последних дня отразили 14 контратак трех механизированных и танковой бригад ВФУ в районе населенных пунктов Макеевка в ЛНР, Орлянка и Лиман Первый Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение войскам и технике воздушно-десантной и четырех механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

— Потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Танк Т-80 выдвигается на боевую позицию Фото: РИА Новости/Виткор Антонюк

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 7 октября российские войска вышли к трассе Сватово – Купянск южнее населенного пункта Котляровка. В ходе локального наступления они уничтожили несколько украинских позиций. 8 октября украинское командование пыталось провести контратаки с целью вернуть потерянные позиции. В результате упорных боев враг был отброшен.

Подготовка боеприпасов для боевой работы расчетов буксируемых гаубиц Д-30 на краснолиманском направлении проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные формирования Украины боятся, что российские подразделения на купянском направлении пойдут в полномасштабное наступление, рассказал «Известиям» Василий Дандыкин.

— Хотя не факт, что мы не будем наступать на других направлениях, — уточнил он. — Украинские боевики опасаются, что наши войска могут дойти до Купянска и его освободить, а также выйти к транспортному узлу в той стороне. Им важно остановить нас на этом направлении, ведь иначе нам откроется дорога, которая выходит к группировкам Донбасса в районе Славянска и Краматорска. Там не такие большие расстояния. И не так много войск. Сейчас ВФУ активно перебрасывают туда резервы, даже снимают их с того направления, которое они считают для себя главным в этом контрнаступлении, — запорожского. И даже с донецкого. У них сейчас суета, определенная растерянность. Наши уверенно удерживают там позиции, а противник несет большие потери.

Инспекция на «Красмаше»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил «Красмаш» в Красноярском крае и проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщили в военном ведомстве 7 октября.

Во время своего визита Шойгу заслушал доклад руководства предприятия о производстве ракет «Сармат». Генеральный директор доложил ему о расширении производственных мощностей предприятия, их оснащении современным технологичным оборудованием и скорой сдаче в эксплуатацию нового производственного корпуса механообрабатывающего производства. Руководитель АО «Красмаш» также отметил, что на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров.

— Во исполнение решения президента РФ осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат». Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны, — заявил министр обороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО «Красмаш» Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Кроме того, Сергей Шойгу 7 октября представил к званию Героя России посмертно рядового 155-й отдельной гвардейской бригады морпехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Дмитрия Егорова с позывным Сунтар за бой с превосходящими силами ВФУ у населенного пункта Новомайорское ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

— Применяя массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами, противник предпринял попытку наступления. Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить, — рассказали в военном ведомстве.

В этом бою рядовой получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным, уточнили в Минобороны России. В военном ведомстве также объяснили, что позывной Сунтар военнослужащий выбрал из-за названия села в Якутии, где он проживал.

Атаки отбиты

Российские войска за прошедшие двое суток — 7 и 8 октября — продолжали успешно отбивать атаки на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях , сообщили в Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили четыре атаки штурмовых групп механизированной бригады ВФУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Торское в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВФУ и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп механизированной и мотопехотной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Веселое и Невельское.

Также в районах населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВФУ. В районе населенного пункта Тоненькое поражен пункт управления беспилотной авиации ВФУ. В районе населенного пункта Новгородское уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВФУ. В районе населенного пункта Ступочки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили пять атак штурмовых групп бригад теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Нанесено поражение войскам и технике мотопехотной, десантно-штурмовой и механизированной бригад ВФУ в районе Урожайного и Новомихайловки в ДНР.

Снайперы отряда специального назначения ВС РФ выдвигаются на передовую для выполнения боевых задач Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В районе населенного пункта Золотая Нива уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВФУ. Возле Урожайного и Старомайорского пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВФУ.

На запорожском направлении нанесено поражение личному составу и технике механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Работино, Успеновка, Новоданиловка и северо-западнее села Вербовое.

На этих направлениях за двое суток ВФУ потеряли свыше 930 боевиков и 47 единиц техники, включая танк, самоходную артиллерийскую установку Krab, две артиллерийские системы М777, гаубицу М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Удары по складам

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1255 бойцов ВФУ и 61 единицу техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВФУ. В Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Военнослужащие ВС РФ загружают снаряд в реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» в южном секторе специальной военной операции Фото: РИА Новости

В Николаевской области уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У . В ДНР поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВФУ и 100-й бригады теробороны.

Кроме того, на островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ.