Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты противника на купянском направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» используются российскими военными при уничтожении складов с боеприпасами, а также укрепленных долговременных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на купянском направлении. Видео их боевой работы в четверг, 5 октября, поделилось Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как незаметно для противника «Солнцепек» оказывается на боевой позиции, после чего наводчик корректирует положение пусковой установки и открывает огонь. Контроль и корректировка поражаемых целей осуществляется с помощью беспилотников, работающих с моментальной обратной связью с командным пунктом.

Кроме того, ТОС-1А «Солнцепек» используется для огневой поддержки пехоты и танков, а также поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя. Такие огнеметы, помимо всего прочего, крайне эффективны для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

На «Солнцепеках» используются 220-миллиметровые термобарические снаряды, которые не оставляют противнику ни шанса. Удары боевых установок уничтожают углубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника. Такие устройства способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.

Ранее, 3 октября, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили опорный пункт украинских подразделений на купянском направлении с помощью огневой техники. По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, позиция противника была обнаружена при помощи аэроразведки в районе населенного пункта Новоселовское. В опорном пункте находилось до взвода личного состава ВСУ с одной единицей боевой машины Bradley.

В тот же день бойцы группировки ВС РФ «Восток» ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожили склад боеприпасов и скопление пехоты ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.