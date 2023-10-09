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Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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В ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении продолжают выполнять огневые задачи по поражению командных пунктов и скоплений бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Важную роль в выполнении этих задач выполняют расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщает 9 октября Минобороны России.

Экипаж РСЗО постоянно находится начеку, в полной боевой готовности, поскольку задача может поступить в любой момент. Как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия в поле, откуда лучшая позиция, и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня.

Благодаря отлаженной работе бойцов военной разведки Западной группировки войск, был обнаружен опорный пункт ВСУ с личным составом и огневые средства противника. Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами. Огневые позиции расчеты покидают так же быстро, как на ней появляются.

Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых фиксируют попадания. Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки — на каждой находиться можно несколько минут.

Реактивный «Ураган» для противника — приоритетная цель из-за своей мощи и огромной поражающей силы. Попытки ее вычислить и уничтожить ВСУ предпринимают с завидной регулярностью, однако все они заканчиваются провалом. Именно поэтому командир окрестил свою РСЗО «Ангелом», который с самого начала спецоперации оберегает расчет.

РСЗО «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

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Ранее, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как артиллерийские расчеты РСЗО «Ураган» Восточного военного округа (ВВО) уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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