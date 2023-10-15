Огнеметные системы ВС РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 15 октября сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении
«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».
Также Зыбинский указал, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета ВСУ.
Ранее, 13 октября, Западная группировка войск нанесла пять авиационных ударов по объектам ВСУ на купянском направлении, включая склад боеприпасов. Экипажи истребителей Су-34 поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации, а также опорные районы сосредоточения бронетанкового резерва противника.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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