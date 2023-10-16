Украинская армия за прошедшие сутки лишилась до двух рот личного состава, танка и двух боевых бронированных машин на купянском направлении. Об этом 16 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.), два пикапа», — сказал он.

Также Зыбинский отметил, что российские артиллеристы Западной группировки в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 15 октября, Минобороны России сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в этот же день Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по укрытиям ВСУ на том же направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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