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ВСУ потеряли до двух рот личного состава на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Украинская армия за прошедшие сутки лишилась до двух рот личного состава, танка и двух боевых бронированных машин на купянском направлении. Об этом 16 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.), два пикапа», — сказал он.

Также Зыбинский отметил, что российские артиллеристы Западной группировки в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Накануне, 15 октября, Минобороны России сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в этот же день Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удары по укрытиям ВСУ на том же направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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