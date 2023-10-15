ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом 15 октября сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Авиация Вооруженных сил (ВС) РФ нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

«Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих», — сказано в сообщении.

Также российская армия уничтожила танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Накануне в военном ведомстве сообщили, что на острове Алёшкинский на херсонском направлении была пресечена деятельность украинской ДРГ.

Вместе с тем российские силы с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ беспилотниками и ракетным комплексом «Искандер-М». В результате были поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения на херсонском направлении, а также ликвидированы две украинские ДРГ на островах Алёшкинский и Переяславский.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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