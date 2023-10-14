Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на острове Алешкинский

Деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пресечена на острове Алешкинский на херсонском направлении. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Также на херсонском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, располагавшейся в районе Берислава Херсонской области.

«Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30», — сообщили в ведомстве.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ беспилотниками и ОТРК «Искандер-М». В результате ударов были поражены в том числе три склада ракетно-артиллерийского вооружения на херсонском направлении, а также ликвидированы две украинских ДРГ на островах Алешкинский и Переяславский.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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