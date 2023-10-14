Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины
Политика
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Спорт
МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции
Сюжет:

Российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ на острове Алешкинский

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пресечена на острове Алешкинский на херсонском направлении. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Также на херсонском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, располагавшейся в районе Берислава Херсонской области.

«Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30», — сообщили в ведомстве.

В ракетных целях: российская армия нанесла восемь ударов по Украине
Поврежден ряд важных объектов морских диверсантов ВФУ

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ беспилотниками и ОТРК «Искандер-М». В результате ударов были поражены в том числе три склада ракетно-артиллерийского вооружения на херсонском направлении, а также ликвидированы две украинских ДРГ на островах Алешкинский и Переяславский.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023