ВС РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами «Искандер-М» по объектам ВСУ

Российские силы с 7 по 13 октября оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотниками нанесли восемь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 октября сообщили в Минобороны.

«В результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Помимо этого, в течении недели войска РФ ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на донецком направлении. Там же было уничтожено пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

«На южноонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп», — отмечается в сообщении.

Как указано, армия России поразила два два склада ракетно-артиллерийского вооружения у Волчанска и Огурцово Харьковской области, еще три на херсонском направлении. На островах Алешкинский и Переяславский были ликвидированы две украинских ДРГ.

До этого, 6 октября, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска нанесли 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. В частности, были поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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