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ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по военной инфраструктуре Украины

МО: ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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За неделю, с 29 сентября по 6 октября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом 6 октября сообщает Минобороны РФ.

«В период с 29 сентября по 6 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины», — отметили в оборонном ведомстве.

Удары наносились по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили этими ударами мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. В числе прочего были ликвидированы компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

В пунктах временной дислокации российская армия поразила подразделения украинских националистических формирований, иностранных наемников и инструкторов.

Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю
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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине. Армия России бьет только по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

В частности, 5 октября, Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у Богдановки в Кировоградской области. Уточнялось, что также российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватила управляемую авиабомбу JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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