В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — сказал он журналистам во время брифинга.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.