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Войска РФ уничтожили украинский склад боеприпасов в Кировоградской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Богдановки в Кировоградской области. Об этом 5 октября сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватила управляемую авиабомбу JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили две атаки на донецком направлении в районах Красногоровки и Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — отметили в оборонном ведомстве.

На купянском направлении войска РФ уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ, четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin и орудие Д-30. На херсонском же потери противника составили около 45 боевиков и два автомобиля.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении. Работу выполняли войска РФ с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». По словам командира с позывным Черный, выполнять поставленные задачи по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку в позднее время создается эффект неожиданности для украинских военных.

Накануне, 4 октября, российские военные сообщили, что армия РФ вернула полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра. Бойцы рассказали, что боевики ВСУ не оставляют ежедневных попыток прорваться там, а после на левый берег Днепра. Однако российские военнослужащие круглосуточно ведут пристальное наблюдение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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