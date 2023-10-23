Военный эксперт назвал главную особенность огнеметной системы «Солнцепек»

Военный эксперт Владислав Шурыгин 23 октября рассказал «Известиям» о преимуществах российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

«Солнцепек» — очень надежная система. Она мобильна, имеет большую мощь, высокое разрушение. Имеет хорошую точность для систем, которые работают по площадям. И наше ноу-хау — сами термобарические боеприпасы, которые эффективно поражают цели», — сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе специальной военной операции по результатам боевого применения эта система зарекомендовала себя только с положительной стороны.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что экипажи ТОС-1А «Солнцепек» воздушно-десантных войск (ВДВ) применяют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе. В ведомстве указали, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Кроме того, сообщалось, что экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили опорный пункт с пехотой Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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