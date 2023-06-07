Тульские десантники уничтожили укрывшуюся в лесопосадках пехоту ВСУ

Минобороны России 7 июня показало боевую работу расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» по уничтожению живой силы противника на юге северского направления в зоне спецоперации.

Отмечается, что артиллерийские подразделения тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации продолжают выполнять задачи по уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ежедневно артиллерийские расчеты тульских артиллеристов-десантников ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают российские подразделения, удерживающие позиции на юге северского направления.

Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» ВДВ уничтожили пехоту противника, укрывшуюся в лесопосадках и готовящуюся к наступательным действиям на позиции тульских десантников.

«Наши разведчики поднимают БПЛА и с него наблюдают цель, а также корректируют. Отработали по противнику, который находился в 11 км от нас. Можно предположить, что это были опорные пункты противника, с которых они ведут наблюдение за линией боевого столкновения», — рассказал военнослужащий с позывным Кирк.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

«Для меня артиллерия была чем-то новым. Научился, это довольно-таки несложно. Было бы желание, а желание есть. Учиться, развиваться, стремиться к победе», — поделился командир огневого взвода с позывным Нева-1.

Ранее, 6 июня, оборонное ведомство сообщило, что бронегруппа ВДВ огнем из БМД-4М уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в лесном массиве. По данным разведки, на посту находилось до пяти боевиков ВСУ.

Накануне стало известно, что десантники Ивановского гвардейского соединения совершили дерзкие рейды на квадроциклах и подобрались к позициям врага почти вплотную, чтобы уничтожить бронированную технику или скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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