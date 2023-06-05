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Десантники показали работу противотанкового ракетного комплекса «Корнет»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Десантники Ивановского гвардейского соединения совершают дерзкие рейды на квадроциклах и подбираются к позициям врага почти вплотную, чтобы уничтожить бронированную технику или скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Минобороны РФ 5 июня показало один из рейдов.

«Он [ПТРК] предназначен для быстрого, мобильного действия, чтобы выехать на позицию, зная, где техника [противника] — выехал, ударил и сразу уехал. «Корнет» предназначен для легкой бронированной техники и для танков, также можно отрабатывать по укрепам. Квадроцикл нужен, чтобы быстро, маневрированно уехать и подъехать, куда нужно», — рассказал оператор-наводчик ПТРК «Корнет» с позывным Кадет.

В одном из рейдов, обнаружив скопление бронемашин и личного состава украинских формирований в лесном массиве, десантники из состава мобильного противотанкового резерва приступили к уничтожению целей пусками ракет из комплекса «Корнет».

Уничтожив врага противотанковыми ракетами, расчет исчезает так же быстро, как и появляется на огневом рубеже. Это называется «кочующая огневая точка». Сменив позиции, мобильные группы бьют по противнику с других позиций, пояснили в Минобороны.

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10 апреля эксперт Гай МакКардл в интервью журналу Newsweek заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» опасны для западных танков. Он отметил, что эти установки почти идентичны американским ПТРК Javelin, но дальность российских «Корнетов» в два раза больше.

31 мая Минобороны показало, как штурмовой отряд одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватил опорный пункт ВСУ. Военные провели массированную крупнокалиберную артиллерийскую подготовку — минометами и ствольной артиллерией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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