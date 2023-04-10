Newsweek сообщил об опасности ПТРК «Корнет» для западных танков

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» опасны для западных танков, заявил 10 апреля эксперт Гай МакКардл в интервью журналу Newsweek.

«Российские «охотники за танками», скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 «Корнет», — указал МакКардл.

Он отметил, что эти установки почти идентичны американским ПТРК Javelin, но дальность российских «Корнетов» в два раза больше.

Эксперт добавил, что на переданные Киеву западные танки установили динамическую защиту, но они не станут абсолютно неуязвимыми для российских военных.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 5 апреля заявила, что США намерены поставить танки Abrams на Украину до конца текущего года.

В конце марта 18 танков Leopard прибыли на Украину от ФРГ, а в январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву роту танков Challenger 2.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.