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США отправят танки Abrams на Украину до конца года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. John Schoebel
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США намерены поставить танки Abrams на Украину до конца текущего года. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в среду, 5 апреля, на встрече с журналистами.

Сингх также подчеркнула, что Соединенные Штаты еще не начали обучать украинских националистов управлению танками.

«Обучение не началось... наша цель поставить их Украине до конца года», — рассказала Сингх.

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5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракет GMLRS.

Ранее сообщалось, что США собирались ускорить доставку танков Abrams на Украину путем отправки отремонтированной старой модели. Тогда поставки прибыли бы к украинским бойцам уже осенью.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов Америки считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны. По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американских союзников не зацикливаться на идее передачи Киеву каких-либо конкретных видов оружия. Он заявил, что Запад самостоятельно решает, какое оружие и технику он готов передать Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России. О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

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