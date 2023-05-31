Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Штурмовой отряд одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы десантников в среду, 31 мая, поделились в Министерстве обороны РФ.

«Выдвинулись группой, вскрыли позиции ВСУ. Сразу, долго не думая, провели массированную крупнокалиберную артподготовку — минометами и ствольной артиллерией», — рассказал командир группы с позывным Аркада.

По его словам, когда подъехала бронетехника противника, десантники скорректировали огонь на нее. Почти все окопы были уничтожены. А потом военные стали работать точечно, используя дроны-камикадзе, которые залетали прямо в укрытие с украинскими боевиками и уничтожали их.

Под прикрытием бронегруппы и артиллерии российские военнослужащие пошли на штурм. В итоге им удалось подавить сопротивление противника, а также уничтожить сам опорный пункт и большое количество личного состава ВСУ.

Ранее, 25 мая, Минобороны РФ рассказало, как подразделения ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот». Совершив пуск противотанковой управляемой ракеты по цели, десантники оперативно отошли в безопасный район во избежание ответного огня.

22 мая в оборонном ведомстве рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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