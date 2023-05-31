Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Штурмовой отряд одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы десантников в среду, 31 мая, поделились в Министерстве обороны РФ.
«Выдвинулись группой, вскрыли позиции ВСУ. Сразу, долго не думая, провели массированную крупнокалиберную артподготовку — минометами и ствольной артиллерией», — рассказал командир группы с позывным Аркада.
По его словам, когда подъехала бронетехника противника, десантники скорректировали огонь на нее. Почти все окопы были уничтожены. А потом военные стали работать точечно, используя дроны-камикадзе, которые залетали прямо в укрытие с украинскими боевиками и уничтожали их.
Под прикрытием бронегруппы и артиллерии российские военнослужащие пошли на штурм. В итоге им удалось подавить сопротивление противника, а также уничтожить сам опорный пункт и большое количество личного состава ВСУ.
Ранее, 25 мая, Минобороны РФ рассказало, как подразделения ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ПТРК «Фагот». Совершив пуск противотанковой управляемой ракеты по цели, десантники оперативно отошли в безопасный район во избежание ответного огня.
22 мая в оборонном ведомстве рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.
До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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