Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при пожаре в сауне
Армия
Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации
Происшествия
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Армия
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Происшествия
В Приморье задержан похитивший у пенсионеров более 1,8 млн рублей мошенник
Мир
Источник Yonhap сообщил о пропаже с радаров северокорейской ракеты
Мир
В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России
Мир
Белый дом не поддержал атаки Украины внутри России
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Сюжет:

Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовой отряд одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы десантников в среду, 31 мая, поделились в Министерстве обороны РФ.

«Выдвинулись группой, вскрыли позиции ВСУ. Сразу, долго не думая, провели массированную крупнокалиберную артподготовку — минометами и ствольной артиллерией», — рассказал командир группы с позывным Аркада.

По его словам, когда подъехала бронетехника противника, десантники скорректировали огонь на нее. Почти все окопы были уничтожены. А потом военные стали работать точечно, используя дроны-камикадзе, которые залетали прямо в укрытие с украинскими боевиками и уничтожали их.

Под прикрытием бронегруппы и артиллерии российские военнослужащие пошли на штурм. В итоге им удалось подавить сопротивление противника, а также уничтожить сам опорный пункт и большое количество личного состава ВСУ.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Ранее, 25 мая, Минобороны РФ рассказало, как подразделения ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот». Совершив пуск противотанковой управляемой ракеты по цели, десантники оперативно отошли в безопасный район во избежание ответного огня.

22 мая в оборонном ведомстве рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023