Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) используют противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот» для выполнения боевых задач спецоперации. Об этом 25 мая сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе работы разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передала соответствующую информацию управлению.

Для уничтожения вражеского объекта на позицию был направлен расчет ПТРК «Фагот». Приблизившись к неприятелю на бронетранспортере, бойцы спешились и продолжили движение вплоть до зоны прямой видимости.

Совершив пуск противотанковой управляемой ракеты по цели, десантники оперативно отошли в безопасный район во избежание ответного огня.

Ранее, 22 мая, в оборонном ведомстве рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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