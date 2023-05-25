Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области
Сюжет:

Служащие ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) используют противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот» для выполнения боевых задач спецоперации. Об этом 25 мая сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе работы разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передала соответствующую информацию управлению.

Для уничтожения вражеского объекта на позицию был направлен расчет ПТРК «Фагот». Приблизившись к неприятелю на бронетранспортере, бойцы спешились и продолжили движение вплоть до зоны прямой видимости.

Совершив пуск противотанковой управляемой ракеты по цели, десантники оперативно отошли в безопасный район во избежание ответного огня.

«Сильно поддерживает, что ты не один в этой лодке»
Доброволец Вооруженных сил России Сергей Камаев — о том, как он попал на фронт и почему не жалеет об этом

Ранее, 22 мая, в оборонном ведомстве рассказали, как наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов.

До этого, 15 мая, на одном из направлений спецоперации подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023