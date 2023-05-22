Наводчик Камнев обнаружил резервы врага и помог уничтожить запасы техники

Наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев в составе подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) освобождал один из стратегически значимых населенных пунктов, когда в ходе доразведки выявил скрытые резервы националистов. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 22 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Подразделение Камнева методично взламывало оборону противника. С целью проведения доразведки местности и вскрытия огневых позиций противника младший сержант Камнев поднял в небо квадрокоптер. В ходе доразведки он вскрыл подходящие резервы врага на бронетехнике и доложил в штаб, где было принято решение поразить ее.

В следствие грамотной корректировки огня, вся прибывающая вражеская техника была уничтожена. Это помогло провести успешное наступление и пресечь действия резервных сил противника.

В свою очередь, расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Николая Потоцкого выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений на важном рубеже обороны и подавлению артиллерии и бронетехники боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи расчет орудия Потоцкого вел бесперебойный точный огонь по указанным координатам и уничтожил два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей и большое количество живой силы противника.

Умелое руководство подразделением, профессионализм и отвага гвардии сержанта Потоцкого, слаженные действия его подчиненных позволили российским подразделениям удержать занимаемые рубежи обороны и нанести серьезный урон украинским боевикам.

Днем ранее, 21 мая, Минобороны рассказывало, как штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Шипулина уничтожила опорный пункт украинских боевиков во время выполнения задачи по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) из лесного массива на важном направлении наступления российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.