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Бойцы ВДВ отразили контратаку ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На одном из направлений спецоперации по защите Донбасса подразделение соединения ВДВ отразило контратаку украинских формирований. Минобороны России в понедельник, 15 мая, опубликовало кадры боевой работы десантников по ведению активной обороны.

С получением боевой задачи десантники заняли указанный район, ранее взятый штурмовыми отрядами ВДВ, где оборудовали опорные пункты.

«Периодически выходим, отрабатываем с расчетом. С напарником работаем на дальние расстояния от 1000 м. <...> Впереди наблюдающие доложили, что попали в окопы несколько ВОГ-30 и началась плотность огня. Противник начал уже в ответку (стрелять. — Ред.), мы отошли на безопасное место. Отрабатываем две–три «улитки» по 30 снарядов, и быстренько уходим, потому что ответка прилетает, и переждем там минут 15–20, полчаса, и обратно уже возвращаемся, работаем дальше», — рассказал номер расчета АГС-17 с позывным Бинт.

В ходе несения службы наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника.

«Мы с помощью дронов проводим разведку, корректируем артиллерию, периодически скидываем какие-то «подарки», будь то ВОГи или гранаты на противника. Дело в том, что такие дроны, это всё-таки гражданское устройство, оно не позволяет вести разведку где-то далеко. Мы можем поднять их метров на 300 и посмотреть, что происходит непосредственно перед нами. С помощью этих «птичек» мы можем проводить группы, которые идут на разведку, прикрывая их с воздуха», — рассказал оператор БпЛА разведывательной роты с позывным Нева.

Кроме того, боец заявил, что операторы дронов корректируют работу танков, а также смотрят, что делает противник непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.

Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, десантники выдвинулись навстречу готовящимся к атаке на своих позициях украинским боевикам, и прицельным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д, а также ПТРК «Фагот» нанесли огневое поражение украинскому подразделению изготовившегося к атаке.

В дальнейшем, огнем бронегруппы на БМД-2 и из стрелкового оружия и гранатометов гвардейцы завершили уничтожение противника, не позволив ему осуществить задуманное и приблизиться к позициям наших десантников.

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Ранее, 12 мая, стало известно, что в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по украинским позициям.

Накануне стало известно, что служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли огневое поражение противнику с помощью самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Разведчики обнаружили взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве и незамедлительно передали информацию с дронов артиллеристам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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