Американский предприниматель Илон Маск высказался о причине быстрых и масштабных потерь поставленных западными странами танков украинской армией. Он уверен, что в их количестве — основная проблема, написал он в микроблоге 12 июня в комментариях к посту пользователя с ником Wall Street Silver.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и наземными минами. Лучше всего, чтобы их либо не было вообще, либо было много», — написал Маск в Twitter.

Так он прокомментировал пост Wall Street Silver, в котором тот делится предположениями о «порванных в клочья» украинских боевиках за последнее время.

«Подозреваю, что украинцам не хватает подготовки, чтобы правильно их [танки] использовать. Вероятно, усилия по отправке большего количества будут напрасными, если что-либо не поменять», — написал пользователь.

12 июня финская газета Helsingin Sanomat подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R. Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, представляют собой танки-бульдозеры, оснащенные минным плугом. В этом году Финляндия передала Украине шесть таких машин.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.