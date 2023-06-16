Деньги в полк: во Франции одобрили расходы на военную сферу

Национальная ассамблея Франции большинством голосов одобрила программу нового военного строительства страны на ближайшие шесть лет. Бюджет превышает рекордные €400 млрд. Правящей партии удалось убедить коалицию в необходимости этого на фоне украинского кризиса. Одновременно с этим в МИД страны заявили, что сайт министерства республики был подделан российскими хакерами в рамках кампании по распространению «ложной антизападной пропаганды, направленной на ослабление поддержки Украины». Подробности — в материале «Известий».

Оппозиция не стала возражать

«После 90 часов спокойных и конструктивных дебатов законопроект был принят в поддержку нашей армии», — отреагировал в своем Twitter министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Нижняя палата парламента Франции одобрила военный бюджет на 2024–2030 годы в размере €413 млрд. Это на 40% больше предыдущего. 408 депутатов проголосовали за, 87 — против. Отмечается, что поддержали законопроект партия «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, ультраправое «Национальное объединение» и «Правые республиканцы», а левая коалиция разделилась во взглядах.

«Левая партия» Жана-Люка Меланшона и Коммунистическая партия выступили против, а «Зеленые» и социалисты от голосования воздержались.

Большое внимание в законопроекте уделено развитию системы противоракетной и противовоздушной обороны гражданских и военных объектов, а также развитию сил ядерного сдерживания.

Как отмечает RTL, в отчете, опубликованном минобороны страны, подробно расписано, на что планируется потратить средства. В частности, €5 млрд направят на разведку и контрразведку, €13 млрд — «на зарубежные возможности и инициативы», €5 млрд — на беспилотники, включая беспилотные системы и дистанционно управляемые боеприпасы, а также разработку средневысотного БПЛА большой продолжительности полета Eurodrone, €5 млрд — на средства ПВО.

Истребитель Rafale с ракетой ASMP Фото: commons.wikimedia.org/French Air Force

Еще €16 млрд — на вооружение, включая модернизацию противокорабельных ракет большой дальности, а также тяжелых торпед F321 и новых перехватчиков класса «земля–воздух» и «воздух–воздух», €49 млрд — на техническое обслуживание и условные операции, €10 млрд — на инвестиции в инновационные технологии, €6 млрд — на развитие космической отрасли, €4 млрд — на киберзащиту.

«Франция выделит €54 млрд — то есть 13% — на ядерное сдерживание: модернизацию и техническое обслуживание ядерного оружия, а также средств его транспортировки, вне зависимости от того, находятся ли они под водой, на море или в воздухе», — пишет L'Express.

По сведениям издания, планируется оснастить четыре французские атомные подводные лодки баллистическими ракетами нового поколения M51. На 2035 год запланировано строительство нового поколения атомных подлодок с баллистическими ракетами. Истребители Rafale планируют оснастить модернизированными ядерными крылатыми ракетами ASMP-A, а также готовятся ракеты четвертого поколения ASN4G.

Подготовка к войнам будущего

О том, что Париж собирается удвоить военный бюджет и сделать ставку на ядерное сдерживание, газета Le Parisien писала еще в январе этого года. Президент Эммануэль Макрон представил проект закона о военном планировании на 2024–2030 годы, предусматривающий значительное увеличение бюджета на вооруженные силы. По словам главы государства, «чтобы подготовиться к войнам будущего и должным образом на них реагировать, нужны огромные средства».

Как отмечает газета, «украинский конфликт изменил всё», подтолкнув Францию и другие европейские страны тратить больше денег на оборону. «В предстоящие годы эти усилия будут пропорциональны опасностям, то есть существенными», — подытожил Макрон.

Бронемашины Griffon Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Le Pictorium Agency/Sadak Souici

Передали в сенат

В новый военный бюджет напрямую не включена военная помощь, которую Франция оказывает Украине, поскольку расходы покрывает не минобороны, а минфин.

Однако отмечается, что €16 млрд пойдет на обновление запасов: переданные Киеву танки и бронемашины заменят более современными танками Jaguar и бронемашинами Griffon.

Теперь законопроект передадут в сенат. В правительстве надеются, что закон примут до Дня взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

Задуманы масштабные проекты

В настоящее время военный бюджет становится едва ли не самым важным определителем бюджетной политики в странах НАТО, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Он теперь замыкает на себя все вопросы безопасности. Кроме того, в Североатлантическом альянсе убедили страны-члены в необходимости срочно заняться оборонной политикой и покупать американское вооружение. Присутствует и элемент лоббирования, — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».

По словам политолога, европейские страны — надежные покупатели американского вооружения.

— Кроме того, наверняка в логи ке Мак рона вооружение и заявления о повы шении обороноспособности страны позитивно повлияют на его политический рейтинг, — подытожила эксперт.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nicolas Liponne

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что столь значительное увеличение военных расходов во Франции объясняется обеспокоенностью Парижа украинским конфликтом.

— В стране считают, что это самый крупный конфликт после окончания Второй мировой войны. Раньше вооруженные силы Франции и НАТО не предвидели конфликт столь высокой интенсивности, поэтому сейчас французские власти считают, что они должны подготовиться к возможным конфликтам такого типа, а это требует дополнительных усилий, — пояснил политолог.

Что касается военной авиации, то Франция одна из мировых лидеров по производству истребителей , подчеркнул специалист.

— Наиболее масштабные проекты, которые находятся в стадии реализации, это строительство новых подводных лодок. Это займет еще целое десятилетие. К тому же старый авианосец «Шарль-де-Голль» был на ремонте и эксплуатационные характеристики у него уже не такие, которые требуются Франции. Видимо, будут строить более современный авианосец, — пояснил Федоров.

Он добавил, что это довольно дорогостоящая программа.