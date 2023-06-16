 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
У побережья Новой Каховки идет интенсивный стрелковый бой
Экономика
Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал до 1 трлн рублей выгоды от ИИ к 2025 году
Интернет и технологии
Вице-премьер Чернышенко рассказал о «питательной среде» для российских Илонов Масков
Политика
Песков заявил о международной моде на БРИКС
Мир
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вблизи берегов Фиджи и Тонга
Общество
Гросси заявил о получении информации для оценки ситуации на ЗАЭС
Общество
Москвичка сообщила о бомбе в кафе после отказа принести ей пиво
Спорт
Сборная России по футболу и «Зенит» сыграли вничью в ретро-матче на ПМЭФ
Спорт
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $1,38 млн
Происшествия
ВФУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС
Мир
Бывший американский разведчик заявил о проблемах у ВСУ из-за оружия НАТО
Мир
Почти 29 тыс. человек пострадали от наводнения на востоке Индии
/

Деньги в полк: во Франции одобрили расходы на военную сферу

Париж планирует увеличить траты на разведку, ядерное сдерживание и киберзащиту
Фото: Global Look Press/Newspix24/Matti Matikainen
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная ассамблея Франции большинством голосов одобрила программу нового военного строительства страны на ближайшие шесть лет. Бюджет превышает рекордные €400 млрд. Правящей партии удалось убедить коалицию в необходимости этого на фоне украинского кризиса. Одновременно с этим в МИД страны заявили, что сайт министерства республики был подделан российскими хакерами в рамках кампании по распространению «ложной антизападной пропаганды, направленной на ослабление поддержки Украины». Подробности — в материале «Известий».

Оппозиция не стала возражать

«После 90 часов спокойных и конструктивных дебатов законопроект был принят в поддержку нашей армии», — отреагировал в своем Twitter министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Нижняя палата парламента Франции одобрила военный бюджет на 2024–2030 годы в размере €413 млрд. Это на 40% больше предыдущего. 408 депутатов проголосовали за, 87 — против. Отмечается, что поддержали законопроект партия «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, ультраправое «Национальное объединение» и «Правые республиканцы», а левая коалиция разделилась во взглядах.

«Левая партия» Жана-Люка Меланшона и Коммунистическая партия выступили против, а «Зеленые» и социалисты от голосования воздержались.

Большое внимание в законопроекте уделено развитию системы противоракетной и противовоздушной обороны гражданских и военных объектов, а также развитию сил ядерного сдерживания.

Как отмечает RTL, в отчете, опубликованном минобороны страны, подробно расписано, на что планируется потратить средства. В частности, €5 млрд направят на разведку и контрразведку, €13 млрд — «на зарубежные возможности и инициативы», €5 млрд — на беспилотники, включая беспилотные системы и дистанционно управляемые боеприпасы, а также разработку средневысотного БПЛА большой продолжительности полета Eurodrone, €5 млрд — на средства ПВО.

Истребитель Rafale с ракетой ASMP

Истребитель Rafale с ракетой ASMP

Фото: commons.wikimedia.org/French Air Force

Еще €16 млрд — на вооружение, включая модернизацию противокорабельных ракет большой дальности, а также тяжелых торпед F321 и новых перехватчиков класса «земля–воздух» и «воздух–воздух», €49 млрд — на техническое обслуживание и условные операции, €10 млрд — на инвестиции в инновационные технологии, €6 млрд — на развитие космической отрасли, €4 млрд — на киберзащиту.

«Франция выделит €54 млрд — то есть 13% — на ядерное сдерживание: модернизацию и техническое обслуживание ядерного оружия, а также средств его транспортировки, вне зависимости от того, находятся ли они под водой, на море или в воздухе», — пишет L'Express.

По сведениям издания, планируется оснастить четыре французские атомные подводные лодки баллистическими ракетами нового поколения M51. На 2035 год запланировано строительство нового поколения атомных подлодок с баллистическими ракетами. Истребители Rafale планируют оснастить модернизированными ядерными крылатыми ракетами ASMP-A, а также готовятся ракеты четвертого поколения ASN4G.

Подготовка к войнам будущего

О том, что Париж собирается удвоить военный бюджет и сделать ставку на ядерное сдерживание, газета Le Parisien писала еще в январе этого года. Президент Эммануэль Макрон представил проект закона о военном планировании на 2024–2030 годы, предусматривающий значительное увеличение бюджета на вооруженные силы. По словам главы государства, «чтобы подготовиться к войнам будущего и должным образом на них реагировать, нужны огромные средства».

Как отмечает газета, «украинский конфликт изменил всё», подтолкнув Францию и другие европейские страны тратить больше денег на оборону. «В предстоящие годы эти усилия будут пропорциональны опасностям, то есть существенными», — подытожил Макрон.

Бронемашины Griffon

Бронемашины Griffon

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Le Pictorium Agency/Sadak Souici

Передали в сенат

В новый военный бюджет напрямую не включена военная помощь, которую Франция оказывает Украине, поскольку расходы покрывает не минобороны, а минфин.

Однако отмечается, что €16 млрд пойдет на обновление запасов: переданные Киеву танки и бронемашины заменят более современными танками Jaguar и бронемашинами Griffon.

Теперь законопроект передадут в сенат. В правительстве надеются, что закон примут до Дня взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.

Задуманы масштабные проекты

В настоящее время военный бюджет становится едва ли не самым важным определителем бюджетной политики в странах НАТО, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Он теперь замыкает на себя все вопросы безопасности. Кроме того, в Североатлантическом альянсе убедили страны-члены в необходимости срочно заняться оборонной политикой и покупать американское вооружение. Присутствует и элемент лоббирования, — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».

По словам политолога, европейские страны — надежные покупатели американского вооружения.

— Кроме того, наверняка в логике Макрона вооружение и заявления о повышении обороноспособности страны позитивно повлияют на его политический рейтинг, — подытожила эксперт.

Танк
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nicolas Liponne

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что столь значительное увеличение военных расходов во Франции объясняется обеспокоенностью Парижа украинским конфликтом.

— В стране считают, что это самый крупный конфликт после окончания Второй мировой войны. Раньше вооруженные силы Франции и НАТО не предвидели конфликт столь высокой интенсивности, поэтому сейчас французские власти считают, что они должны подготовиться к возможным конфликтам такого типа, а это требует дополнительных усилий, — пояснил политолог.

Что касается военной авиации, то Франция одна из мировых лидеров по производству истребителей, подчеркнул специалист.

— Наиболее масштабные проекты, которые находятся в стадии реализации, это строительство новых подводных лодок. Это займет еще целое десятилетие. К тому же старый авианосец «Шарль-де-Голль» был на ремонте и эксплуатационные характеристики у него уже не такие, которые требуются Франции. Видимо, будут строить более современный авианосец, — пояснил Федоров.

Он добавил, что это довольно дорогостоящая программа.

— Страна, конечно, рассчитывает на НАТО и на усиление военной интеграции на уровне ЕС, о котором она постоянно говорит, но тем не менее понимает, что без собственной обороны не обойдется. Всё-таки своя оборонная программа ближе и реальнее. Так что Париж будет лишь усиливать свой военный потенциал, — заключил эксперт в беседе с «Известиями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир