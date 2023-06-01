«Силовой сценарий в Косово исключать нельзя»

Запад пытается заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям . При этом пока податливости Белграда Москва не наблюдает. На этом фоне республике угрожают рестриктивными мерами: от ужесточения визового режима до экономических ограничений, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Кроме того, дипломат подтвердил, что балканская страна не поставляет вооружения Украине . Комментируя обострение в Косово, он заметил: деятельность сил НАТО на его территории стала дополнительным фактором нынешней эскалации между Белградом и Приштиной . При этом Брюссельские соглашения 2013 года о создании сообщества сербских муниципалитетов, по сути, повторяют судьбу минских договоренностей. О взрывоопасной ситуации в регионе и российско-сербских отношениях — в интервью Александра Боцан-Харченко «Известиям» .

«Они выступают в поддержку Приштины»

— Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости. Как это, по вашему мнению, может сказаться на обстановке в регионе? Почему альянс решил сейчас пойти на этот шаг?

— Очевидно, что это ненормальный и неадекватный ответ на происходящее. Если говорить о Cилах для Косово (KFOR), которые состоят преимущественно из НАТОвских контингентов, то основная проблема в том, что они отходят от своего мандата , утвержденного в резолюции 1244 СБ ООН, и выступают в поддержку Приштины вместо того, чтобы занимать нейтральную позицию. Последние события показали это с еще большей очевидностью. По сути, увеличение контингента KFOR означает не что иное как усиление НАТОвского присутствия в крае .

Американский солдат KFOR Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

— Нужна ли вообще миссия KFOR в регионе? Или ее уже стоит заменить на какую-то другую, более эффективную? К примеру, ввести вместо них миротворческие силы ООН…

— Еще в ходе конфликтов первой половины 1990-х годов на территории бывшей Югославии находились силы ООН, которые, откровенно говоря, себя не проявили и с задачами не справились . Потому в Косово и возник формат международного присутствия по безопасности в виде KFOR. Важно, однако, другое — если бы эти силы действовали на основе вышеупомянутого мандата СБ ООН, все было бы нормально, эффективно и адекватно тем задачам урегулирования, которые поставил Совет Безопасности.

В своем отношении к тем или иным аспектам ситуации в Косово мы ориентируемся в том числе на подход Белграда. Там подчеркивают, что KFOR нужен: это лучше, чем вакуум. С моей точки зрения — это вопрос спорный , можно вести дискуссию, потому что, например, в последние дни эти силы стали дополнительным фактором эскалации. Но мы учитываем позицию властей Сербии, а также то, что это международное присутствие предусмотрено резолюцией 1244 СБ ООН, которая остается основой прочного и справедливого урегулирования в Косово.

«Положение сербов ухудшается, давление на них возрастает»

— А почему посредничество ЕС в урегулировании ситуации в регионе по факту не принесло никаких видимых плодов?

— Посредничество Евросоюза проваливается по той же причине, по которой провалилась и реализация Минских соглашений : те решения, которые в рамках этого диалога были выработаны и поддержаны, остаются на бумаге. Приштина с самого начала не ставила целью реализацию Брюссельских соглашений , главный аспект которых — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). Будь это обязательство выполнено Приштиной, нынешних событий не было бы, не было бы ложных выборов в апреле, не было бы попыток косовских албанцев посадить своих ставленников во главе сербских муниципалитетов на севере края.

Сейчас же на стол перед президентом Сербии Александром Вучичем положено соглашение, которое — в случае его реализации — де-факто ведет Белград по пути признания «государственности» Косово . Раньше этот план урегулирования назывался «франко-германским», теперь «европейским». Его поддержали и в Вашингтоне. [Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель применительно к обострению в Косово сказал, что посредничество Евросоюза эффективно, но это заявление безосновательно. Сопровождаемый ЕС переговорный процесс идет в отрыве от реальной обстановки в Косово. А она деградирует : положение сербов ухудшается, давление на них возрастает. Никакого позитивного, умиротворяющего воздействия дипломатические усилия под эгидой Брюсселя и Вашингтона на ситуацию не оказали.

При этом президент Вучич и сейчас в приоритетном порядке выступает за возвращение к политическим мерам. Однако в том виде, в котором их продвигает и осуществляет ЕС, они ничего не дают, напротив, позволяют Приштине продолжать действия по установлению своего контроля над сербонаселенным севером края.

Подразделения сербской армии вблизи административной линии между центральной Сербией и Косово были приведены в состояние полной боевой готовности, поскольку, естественно, силовой сценарий исключать нельзя. Но, в принципе, в практическом плане на сегодня речь о нем не идет .

Патруль сил для Косово (KFOR) Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

— Как вы и сказали, один из ключевых пунктов Брюссельских соглашений 2013 года — создание Сообщества сербских муниципалитетов. Какова вероятность, что оно все-таки появится в ближайшем будущем?

— Поделиться какими-то надеждами я не могу, поскольку у всех нас перед глазами печальная, если не сказать трагическая история лжи и обмана с Минскими соглашениями. Здесь схема точно такая же. Принимается документ для отвода глаз , а дальше Запад продолжает свою одностороннюю деятельность — в данном случае, в пользу Приштины. Поэтому существование на протяжении более 10 лет Брюссельских соглашений, вокруг которых много разговоров, но никаких конкретных действий, конечно, наводит на мысль о том, что они будут когда-то забыты.

Цель Приштины — освоение севера Косово, иными словами, изгнание оттуда сербов. После этого никакое соглашение уже не понадобится . Представители Запада — ЕС и США — в последнее время, бесспорно, стали больше говорить об ССМК, подчеркивают, что это неотложная задача. Тем не менее реально ничего не решается, предлагаются лишь какие-то новые варианты, которые бы соответствовали некой «европейской практике». На самом деле Запад устроило бы создание какой-то аморфной ассоциации, структуры, которая бы напоминала неправительственную организацию и не обладала исполнительными полномочиями. То есть имеет место, с одной стороны, затягивание реализации Брюссельских соглашений, с другой — выхолащивание их содержания .

«Выстроен барьер на пути нашего взаимодействия»

— 24 апреля большинство членов Совета Европы проголосовали за начало процедуры рассмотрения заявки Косово о вступлении в организацию. Когда Приштина присоединится к СЕ и к чему это может привести?

— Для нас это не стало неожиданным. Неучастие России в Совете Европы открыло Западу возможности действовать так, как ему заблагорассудится . Страны, которые разделяют понимание сербской позиции, не могли ничего противопоставить прозападному большинству. Этот шаг означает продолжение проталкивания Косово в международные организации стараниями западников. Они будут стремиться к тому, чтобы вся процедура в СЕ прошла достаточно быстро. В дальнейшем Запад будет использовать это как прецедент для более широкого подключения Приштины к международным организациям . Эта ситуация очень показательна: речь идет о существенном «вознаграждении» Приштины, что подчеркивает односторонний подход Запада, в том числе применительно к нынешнему обострению.

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Республики Косово Альбин Курти и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на переговорах Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe

— Есть у России в настоящее время какие-либо контакты с властями Косово?

— Нет, мы не признаем Косово, это часть Сербии . Никаких контактов с приштинским режимом или его представителями у нас нет.

— Не утихают разговоры о том, что Сербия все же может в том или ином виде присоединиться к санкциям против России. При этом в Белграде не раз отмечали, что на них оказывается колоссальное давление. Какова вероятность, что сербские власти все же введут рестрикции в отношении Москвы?

— В данный момент Сербия не поддерживает санкции. И никаких отклонений от этой линии, которая была утверждена президентом и правительством страны более года назад, сразу после начала СВО, нет . Давление Запада с тех пор продолжается по нарастающей. Прежде всего, активны Брюссель и Вашингтон, из ЕС — Германия. Впрочем, наверное, нет особого смысла выделять, кто больше воздействует, а кто меньше — это коллективный подход. Западом поставлена задача заставить Сербию примкнуть к санкциям в полной мере, а для начала частично. Какой-либо податливости Белграда мы не наблюдаем, повторю: сербское руководство последовательно придерживается независимого, суверенного курса.

Понимаем, что Белграду тяжело: помимо постоянного политического воздействия ему угрожают и рестриктивными мерами , которые трудно считать безболезненными: от ужесточения визового режима до экономических ограничений. У Сербии очень развернутые отношения с ЕС, она — кандидат на вступление в Евросоюз , ее экономика значительно связана с ним. Пока никаких практических шагов не предпринималось. Но нажим будет усиливаться.

Что касается Белграда, то помимо экономических соображений, выгод от полноформатного сотрудничества с нами, здесь учитывают и то, что большинство сербов выступает категорически против введения антироссийских санкций . Это очень значимый фактор.

— Однако если у Запада все же получится повлиять на Сербию в этом плане, как введение антироссийских рестрикций отразится на двусторонних отношениях Белграда и Москвы?

— Говоря о двусторонних отношениях, отмечу, что и сейчас развивать их непросто, поскольку Сербия находится в окружении стран, присоединившихся к санкциям против России. Выстроен своеобразный барьер на пути нашего взаимодействия. Тем не менее конкретные вопросы логистики, торговли, реализации контрактов решаются, причем в целом достаточно эффективно и успешно.

Очевидно, что ограничительные меры приводят к обвалу двустороннего сотрудничества. Разумеется, это негативно отразилось бы на экономике Сербии и на тех планах в этой сфере, которые сформулировал президент Вучич и реализует правительство страны. Но с учетом ряда объективных обстоятельств я все-таки уверен, что Белград удержит свою позицию, которая нам позволит и впредь продолжать обоюдовыгодное взаимодействие , расширять двусторонние связи на всех направлениях.

«Нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России»

— 30 мая у вас состоялся разговор с президентом Вучичем. Как прошла встреча? На каких аспектах, помимо Косово, был сделан акцент?

— Разговор в основном был посвящен обстановке в Косово, президент подробно информировал о том, как развивались события. В СМИ было очень много искажений реальных фактов с целью обвинить сербов в нагнетании напряженности, эскалации насилия.

Глава государства вновь отметил в положительном плане поддержку России, сбалансированную позицию Москвы по косовским делам как в целом, так и применительно к нынешнему витку напряженности.

Конечно, были затронуты некоторые аспекты нашего двустороннего сотрудничества. К слову, это также позволяет сделать вывод, что нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России и нашего взаимодействия.

— Стоит ли ожидать новых встреч в ближайшее время?

— Со стороны президента Сербии подтвержден настрой на продолжение практики регулярных контактов.

— А планируются ли контакты на высшем уровне между президентом Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, в том числе по ситуации в Косово?

— В настоящее время не планируются. Тем не менее президент Вучич передает всю информацию о своих подходах и о положении дел в крае при полном понимании того, что она доводится нами до президента Российской Федерации , высшего российского руководства.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

— Ведется ли сейчас подготовка визита сербского лидера в Москву? Стоит ли ожидать его уже в этом году?

— Нет, подготовка не ведется, но ритмичный обмен мнениями — в различных форматах — имеет место.

— Обсуждались ли вероятные поставки Белградом оружия Украине? В апреле в СМИ со ссылкой на «секретный документ Пентагона» появилась информация, что Сербия согласилась отправить его Киеву или уже сделала это. Какова вероятность, что Сербия все же начнет поставлять вооружения украинской стороне?