«Силовой сценарий в Косово исключать нельзя»
Запад пытается заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям. При этом пока податливости Белграда Москва не наблюдает. На этом фоне республике угрожают рестриктивными мерами: от ужесточения визового режима до экономических ограничений, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Кроме того, дипломат подтвердил, что балканская страна не поставляет вооружения Украине. Комментируя обострение в Косово, он заметил: деятельность сил НАТО на его территории стала дополнительным фактором нынешней эскалации между Белградом и Приштиной. При этом Брюссельские соглашения 2013 года о создании сообщества сербских муниципалитетов, по сути, повторяют судьбу минских договоренностей. О взрывоопасной ситуации в регионе и российско-сербских отношениях — в интервью Александра Боцан-Харченко «Известиям».
«Они выступают в поддержку Приштины»
— Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости. Как это, по вашему мнению, может сказаться на обстановке в регионе? Почему альянс решил сейчас пойти на этот шаг?
— Очевидно, что это ненормальный и неадекватный ответ на происходящее. Если говорить о Cилах для Косово (KFOR), которые состоят преимущественно из НАТОвских контингентов, то основная проблема в том, что они отходят от своего мандата, утвержденного в резолюции 1244 СБ ООН, и выступают в поддержку Приштины вместо того, чтобы занимать нейтральную позицию. Последние события показали это с еще большей очевидностью. По сути, увеличение контингента KFOR означает не что иное как усиление НАТОвского присутствия в крае.
Американский солдат KFOR
— Нужна ли вообще миссия KFOR в регионе? Или ее уже стоит заменить на какую-то другую, более эффективную? К примеру, ввести вместо них миротворческие силы ООН…
— Еще в ходе конфликтов первой половины 1990-х годов на территории бывшей Югославии находились силы ООН, которые, откровенно говоря, себя не проявили и с задачами не справились. Потому в Косово и возник формат международного присутствия по безопасности в виде KFOR. Важно, однако, другое — если бы эти силы действовали на основе вышеупомянутого мандата СБ ООН, все было бы нормально, эффективно и адекватно тем задачам урегулирования, которые поставил Совет Безопасности.
В своем отношении к тем или иным аспектам ситуации в Косово мы ориентируемся в том числе на подход Белграда. Там подчеркивают, что KFOR нужен: это лучше, чем вакуум. С моей точки зрения — это вопрос спорный, можно вести дискуссию, потому что, например, в последние дни эти силы стали дополнительным фактором эскалации. Но мы учитываем позицию властей Сербии, а также то, что это международное присутствие предусмотрено резолюцией 1244 СБ ООН, которая остается основой прочного и справедливого урегулирования в Косово.
«Положение сербов ухудшается, давление на них возрастает»
— А почему посредничество ЕС в урегулировании ситуации в регионе по факту не принесло никаких видимых плодов?
— Посредничество Евросоюза проваливается по той же причине, по которой провалилась и реализация Минских соглашений: те решения, которые в рамках этого диалога были выработаны и поддержаны, остаются на бумаге. Приштина с самого начала не ставила целью реализацию Брюссельских соглашений, главный аспект которых — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). Будь это обязательство выполнено Приштиной, нынешних событий не было бы, не было бы ложных выборов в апреле, не было бы попыток косовских албанцев посадить своих ставленников во главе сербских муниципалитетов на севере края.
Сейчас же на стол перед президентом Сербии Александром Вучичем положено соглашение, которое — в случае его реализации — де-факто ведет Белград по пути признания «государственности» Косово. Раньше этот план урегулирования назывался «франко-германским», теперь «европейским». Его поддержали и в Вашингтоне. [Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель применительно к обострению в Косово сказал, что посредничество Евросоюза эффективно, но это заявление безосновательно. Сопровождаемый ЕС переговорный процесс идет в отрыве от реальной обстановки в Косово. А она деградирует: положение сербов ухудшается, давление на них возрастает. Никакого позитивного, умиротворяющего воздействия дипломатические усилия под эгидой Брюсселя и Вашингтона на ситуацию не оказали.
При этом президент Вучич и сейчас в приоритетном порядке выступает за возвращение к политическим мерам. Однако в том виде, в котором их продвигает и осуществляет ЕС, они ничего не дают, напротив, позволяют Приштине продолжать действия по установлению своего контроля над сербонаселенным севером края.
Подразделения сербской армии вблизи административной линии между центральной Сербией и Косово были приведены в состояние полной боевой готовности, поскольку, естественно, силовой сценарий исключать нельзя. Но, в принципе, в практическом плане на сегодня речь о нем не идет.
Патруль сил для Косово (KFOR)
— Как вы и сказали, один из ключевых пунктов Брюссельских соглашений 2013 года — создание Сообщества сербских муниципалитетов. Какова вероятность, что оно все-таки появится в ближайшем будущем?
— Поделиться какими-то надеждами я не могу, поскольку у всех нас перед глазами печальная, если не сказать трагическая история лжи и обмана с Минскими соглашениями. Здесь схема точно такая же. Принимается документ для отвода глаз, а дальше Запад продолжает свою одностороннюю деятельность — в данном случае, в пользу Приштины. Поэтому существование на протяжении более 10 лет Брюссельских соглашений, вокруг которых много разговоров, но никаких конкретных действий, конечно, наводит на мысль о том, что они будут когда-то забыты.
Цель Приштины — освоение севера Косово, иными словами, изгнание оттуда сербов. После этого никакое соглашение уже не понадобится. Представители Запада — ЕС и США — в последнее время, бесспорно, стали больше говорить об ССМК, подчеркивают, что это неотложная задача. Тем не менее реально ничего не решается, предлагаются лишь какие-то новые варианты, которые бы соответствовали некой «европейской практике». На самом деле Запад устроило бы создание какой-то аморфной ассоциации, структуры, которая бы напоминала неправительственную организацию и не обладала исполнительными полномочиями. То есть имеет место, с одной стороны, затягивание реализации Брюссельских соглашений, с другой — выхолащивание их содержания.
«Выстроен барьер на пути нашего взаимодействия»
— 24 апреля большинство членов Совета Европы проголосовали за начало процедуры рассмотрения заявки Косово о вступлении в организацию. Когда Приштина присоединится к СЕ и к чему это может привести?
— Для нас это не стало неожиданным. Неучастие России в Совете Европы открыло Западу возможности действовать так, как ему заблагорассудится. Страны, которые разделяют понимание сербской позиции, не могли ничего противопоставить прозападному большинству. Этот шаг означает продолжение проталкивания Косово в международные организации стараниями западников. Они будут стремиться к тому, чтобы вся процедура в СЕ прошла достаточно быстро. В дальнейшем Запад будет использовать это как прецедент для более широкого подключения Приштины к международным организациям. Эта ситуация очень показательна: речь идет о существенном «вознаграждении» Приштины, что подчеркивает односторонний подход Запада, в том числе применительно к нынешнему обострению.
Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Республики Косово Альбин Курти и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на переговорах
— Есть у России в настоящее время какие-либо контакты с властями Косово?
— Нет, мы не признаем Косово, это часть Сербии. Никаких контактов с приштинским режимом или его представителями у нас нет.
— Не утихают разговоры о том, что Сербия все же может в том или ином виде присоединиться к санкциям против России. При этом в Белграде не раз отмечали, что на них оказывается колоссальное давление. Какова вероятность, что сербские власти все же введут рестрикции в отношении Москвы?
— В данный момент Сербия не поддерживает санкции. И никаких отклонений от этой линии, которая была утверждена президентом и правительством страны более года назад, сразу после начала СВО, нет. Давление Запада с тех пор продолжается по нарастающей. Прежде всего, активны Брюссель и Вашингтон, из ЕС — Германия. Впрочем, наверное, нет особого смысла выделять, кто больше воздействует, а кто меньше — это коллективный подход. Западом поставлена задача заставить Сербию примкнуть к санкциям в полной мере, а для начала частично. Какой-либо податливости Белграда мы не наблюдаем, повторю: сербское руководство последовательно придерживается независимого, суверенного курса.
Понимаем, что Белграду тяжело: помимо постоянного политического воздействия ему угрожают и рестриктивными мерами, которые трудно считать безболезненными: от ужесточения визового режима до экономических ограничений. У Сербии очень развернутые отношения с ЕС, она — кандидат на вступление в Евросоюз, ее экономика значительно связана с ним. Пока никаких практических шагов не предпринималось. Но нажим будет усиливаться.
Что касается Белграда, то помимо экономических соображений, выгод от полноформатного сотрудничества с нами, здесь учитывают и то, что большинство сербов выступает категорически против введения антироссийских санкций. Это очень значимый фактор.
— Однако если у Запада все же получится повлиять на Сербию в этом плане, как введение антироссийских рестрикций отразится на двусторонних отношениях Белграда и Москвы?
— Говоря о двусторонних отношениях, отмечу, что и сейчас развивать их непросто, поскольку Сербия находится в окружении стран, присоединившихся к санкциям против России. Выстроен своеобразный барьер на пути нашего взаимодействия. Тем не менее конкретные вопросы логистики, торговли, реализации контрактов решаются, причем в целом достаточно эффективно и успешно.
Очевидно, что ограничительные меры приводят к обвалу двустороннего сотрудничества. Разумеется, это негативно отразилось бы на экономике Сербии и на тех планах в этой сфере, которые сформулировал президент Вучич и реализует правительство страны. Но с учетом ряда объективных обстоятельств я все-таки уверен, что Белград удержит свою позицию, которая нам позволит и впредь продолжать обоюдовыгодное взаимодействие, расширять двусторонние связи на всех направлениях.
«Нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России»
— 30 мая у вас состоялся разговор с президентом Вучичем. Как прошла встреча? На каких аспектах, помимо Косово, был сделан акцент?
— Разговор в основном был посвящен обстановке в Косово, президент подробно информировал о том, как развивались события. В СМИ было очень много искажений реальных фактов с целью обвинить сербов в нагнетании напряженности, эскалации насилия.
Глава государства вновь отметил в положительном плане поддержку России, сбалансированную позицию Москвы по косовским делам как в целом, так и применительно к нынешнему витку напряженности.
Конечно, были затронуты некоторые аспекты нашего двустороннего сотрудничества. К слову, это также позволяет сделать вывод, что нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России и нашего взаимодействия.
— Стоит ли ожидать новых встреч в ближайшее время?
— Со стороны президента Сербии подтвержден настрой на продолжение практики регулярных контактов.
— А планируются ли контакты на высшем уровне между президентом Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, в том числе по ситуации в Косово?
— В настоящее время не планируются. Тем не менее президент Вучич передает всю информацию о своих подходах и о положении дел в крае при полном понимании того, что она доводится нами до президента Российской Федерации, высшего российского руководства.
Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи
— Ведется ли сейчас подготовка визита сербского лидера в Москву? Стоит ли ожидать его уже в этом году?
— Нет, подготовка не ведется, но ритмичный обмен мнениями — в различных форматах — имеет место.
— Обсуждались ли вероятные поставки Белградом оружия Украине? В апреле в СМИ со ссылкой на «секретный документ Пентагона» появилась информация, что Сербия согласилась отправить его Киеву или уже сделала это. Какова вероятность, что Сербия все же начнет поставлять вооружения украинской стороне?
— Не зря вы упомянули источник этой информации. Подобные сведения вбрасываются намеренно, с целью внести раздор в отношения между Россией и Сербией. Президент Вучич неоднократно — публично и в беседах — заявлял, что Белград не поставляет вооружения киевскому режиму. Другое дело, что у Сербии развита добротная оборонная промышленность, они активно продавали оружие и до начала СВО. Нельзя исключать, что такие вооружения, ранее приобретенные третьими странами, могут оказаться на Украине.