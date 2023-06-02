Верные клиенты: Литва всё больше тратит на вооружения

Литва активно занимается усилением своих вооруженных сил и закупает военную технику. Эксперты полагают, что главным выгодополучателем от милитаризации Литвы является американский военно-промышленный комплекс. Но в то же время официальный Вильнюс пока не готов внять призывам некоторых правых политиков и ввести в стране систему всеобщего армейского призыва. Кроме того, уже существующая в стране система воинского резерва подвергается многочисленной критике из-за своих недостатков. Подробности — в материале «Известий».

Огромные траты

Все последние годы Вильнюс настойчиво просит усилить защиту восточного фланга и призывает США и НАТО увеличить численность своих контингентов в Литве. И эти просьбы не остаются безответными — в частности, недавно стало известно, что Германия передислоцирует ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву в преддверии июньского саммита НАТО в Вильнюсе. В балтийской республике постоянно проходят военные учения с участием военнослужащих из других стран альянса. На военные расходы в Литве отведено 2,45% от ВВП страны. Министр обороны государства Арвидас Анушаускас заявил, что запланированные и осуществляемые закупки из одних только США достигают €1,2 млрд. Всего же Литва в течение ближайших 10 лет направит на военные нужды около €23 млрд.

Фото: Global Look Presss/Xinhua/Alfredas Pliadi

Анушаускас отметил, что в эту сумму входит весь комплекс затрат: расходы по обеспечению личного состава, эксплуатационные расходы, закупка вооружения, другие приобретения для литовской армии. Литва — верный клиент предприятий американского военно-промышленного комплекса. Так, на днях в республику доставили полсотни бронированных вездеходов JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) — это уже третья поставка такого рода. Бронемашины прибыли в Литву в рамках реализации контракта на закупку 200 вездеходов JLTV, подписанного литовским минобороны и правительством США в 2019 году. А в следующем, 2024 году начнутся поставки в прибалтийскую республику американских внедорожников производства компании Oshkosh Defense — в рамках контракта на дополнительные 300 машин, подписанного в 2022 году.

Особое внимание в Литве уделяется наращиванию ударных возможностей армии. В декабре 2022 года Вильнюс подписал соглашение о покупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего планируется приобрести восемь таких боевых машин. Ожидается, что в комплекте с ними будут поставлены боеприпасы, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Прибытие первых РСЗО ожидается в следующем году. Стоимость контракта составляет $495 млн.

РСЗО HIMARS Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Lianne Hirano

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что американский ВПК сейчас как никогда заинтересован в продаже HIMARS. «Эти ракетные системы уже давно применяются в боевых действиях на Украине. Причем, когда их только начали поставлять киевскому режиму, было много криков насчет «чудо-оружия», которое поможет Украине быстро одержать победу. Но через некоторое время эти крики стихли. Оказалось, что российская армия вполне приспособилась к «Хаймарсам» и научилась с ними эффективно бороться. Слава «чудо-оружия» заметно померкла — а это может означать снижение покупательского интереса к ним», — подчеркивает профессор.

Еремина добавляет, что, к счастью для США, у них есть такие верные государства-вассалы, как Литва, которые купят американское оружие в любом случае — да еще и рассыплются в похвалах по поводу его непревзойденных качеств. «Американский ВПК заинтересован в том, чтобы подсадить на свою иглу как можно больше стран НАТО. Ведь, покупая в США оружие, эти государства обрекают себя на долговременные клиентские отношения — потом нужно приобретать у американцев боеприпасы, обращаться к услугам американских специалистов для ремонта купленной техники», — говорит Наталья Еремина.

Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Самая важная задача

Ключевым элементом развития литовской военной инфраструктуры станет модернизация авиабазы Зокняй (в окрестностях города Шяуляй). В настоящее время она используется для нужд военного патруля НАТО в составе нескольких истребителей, ежедневно курсирующего над Прибалтикой. В дальнейшем же эта авиабаза сможет принимать большие подразделения. Все работы в Зокняй ведутся поэтапно, чтобы не мешать повседневной деятельности на авиабазе. Всего с 2023 по 2024 год планируется вложить в нее около €66,7 млн, из которых примерно €37,7 млн поступят из инвестиционной программы НАТО по безопасности. В этом году должно быть завершено строительство ангара для вертолетов UH-60M Black Hawk — первые два таких вертолета, приобретенных Литвой, должны прибыть в страну уже в следующем году. В 2024-м планируется закончить реконструкцию рулежной дорожки, завершить первый этап ремонта ограждения периметра аэродрома и установить прикрытие на запасной взлетно-посадочной полосе.

На 2024 год также запланирована большая часть работ на перронах авиабазы и на грузовом терминале. Их реконструкцию планируется завершить к 2025 году, вместе со вторым этапом ремонта ограждения аэродрома и строительством вертолетной площадки. К 2026 году в минобороны хотят закончить создание многоцелевых ангаров для дополнительных истребителей миссии воздушного патруля НАТО и для транспортных самолетов C-27J Spartan ВС Литвы, помещений для приема союзников, третий этап реконструкции периметра аэродрома и другие работы.

Транспортный самолет C-27J Spartan Фото: commons.wikimedia.org

Литовские власти постоянно внушают населению, что на данный момент не может быть задачи более важной, чем всемерное укрепление вооруженных сил. Тем не менее в марте этого года директор госдепартамента военной службы и персонала (ведающего вопросами призыва) полковник Рамунас Шважас заявил, что в Литве сократилось число желающих добровольно пройти срочную военную службу. «Мы фиксируем значительное сокращение числа призывников, добровольно исполняющих свой долг. Это вопрос, заслуживающий размышлений и изменений. Тем более что мы часто слышим такие заявления от молодых людей: «Зачем мне это здесь, что мне с этого, зачем мне исполнять свой долг?» — жалуется Шважас.

В соответствии с действующими планами в Литве в нынешнем году планируется призвать на обязательную начальную военную службу более 4 тыс. граждан. При этом минобороны Литвы сообщило о планах реорганизовать срочную военную службу. В ведомстве хотят к 2027 году увеличить количество призывников до 5 тыс., сократить срок службы с девяти до шести месяцев и отменить некоторые исключения по призыву. В настоящее время система военной службы в Литве часто подвергается критике. Например, весьма обидело литовских политиков недавнее заявление отставного генерала армии США Бена Ходжеса. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе считает, что литовские резервисты, отслужив в армии, потом быстро теряют военные навыки.

Фото: Global Look Press/photothek.net via/Janine Schmitz

Однако мнение Ходжеса разделяет ряд экспертов и в самой Литве. Одновременно (особенно часто со стороны правых политиков) раздаются предложения сменить действующую в настоящее время в Литве систему частичного призыва (когда будущих новобранцев определяют по жребию) призывом всеобщим. В частности, политолог, заместитель председателя партии «Национальное объединение» Витаутас Синица утверждает, что нынешняя система подготовки резервистов зияет многочисленными дырами. Как он подчеркивает, «военнослужащие активного резерва в лучшем случае призываются раз в несколько лет для возобновления навыков». По мнению Синицы, «этого недостаточно, чтобы быть готовыми защищать Родину без особой дополнительной подготовки». Кроме того, как добавляет политолог, «резервистов не закрепляют за какими-либо подразделениями и не присваивают им конкретную должность, что в случае военной угрозы внесет лишь неразбериху».

До всеобщего призыва пока не дозрели

В «Национальном объединении» призвали предусмотреть «четкий план действий по переходу в течение нескольких лет на всеобщую воинскую повинность всех мужчин сразу после школы — чтобы не приглашать на службу только часть призывников и лишь тогда, когда они уже создали семьи, бизнес и должны выплачивать кредиты в банках». Также в партии требуют «создать эффективную систему, когда резервистов заранее будут закреплять за конкретным подразделением и на конкретной должности, соответствующей их компетенциям, а также будут регулярно приглашать на сборы в разы большее количество военнослужащих запаса, чем это делается сейчас». Ранее советник главы государства по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает и будет поддерживать инициативу о всеобщей воинской повинности. Однако, по его словам, «в настоящее время не хватает политической воли для принятия принципиальных решений». Но другие специалисты считают, что пока страна к введению всеобщего призыва не готова. В частности, глава партии «Во имя Литвы», бывший премьер-министр, экс-министр внутренних дел республики Саулюс Сквернялис утверждает, что действующая в настоящее время смешанная модель, состоящая из профессиональных военнослужащих и призывников, является наиболее оптимальной.

Фото: Getty Images/Paulius Peleckis

Сквернялис отмечает, что призыв молодежи на военную службу должен осуществляться с учетом имеющихся у государства возможностей. «Не стоит говорить о всеобщем призыве, потому что на самом деле у нас нет для этого ни возможностей, ни инфраструктуры, ни других ресурсов. Надо решать существующие проблемы. Давайте решим их, а затем поговорим о следующем шаге», — предложил бывший премьер. По его мнению, при наращивании сил литовской армии нельзя забывать уже отслуживших солдат. «Люди, которые отслужили, должны периодически приглашаться на учения, их квалификацию нужно поддерживать и повышать. Но и в этом месте мы тоже видим, что есть огромная проблема», — признал политик.

Одновременно с реорганизацией собственной армии Литва взяла на себя задачу обучения украинских солдат. Инструкторы литовской армии участвуют в миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Киеву (EUMAM Ukraine). «Инструкторы литовской армии обучили уже более тысячи украинских солдат. И до конца этого года мы обучим еще не менее тысячи украинских военнослужащих. Это является очень важной частью нашей военной поддержки Украине. При планировании поддержки на более длительный период мы рассматриваем увеличение темпов обучения, выделение дополнительных инструкторов», — сказал Анушаускас.