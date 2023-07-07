Столтенберг анонсировал участие Зеленского в совете Украина – НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании совета Украина – НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом сообщил 7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Президент Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина», — отметил генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

Также он добавил, что у участников совета будет право принимать конкретные решения по проблемам Украины, а не просто обсуждать их на словах во время встречи.

Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО 5 июля. Первое заседание совета пройдет на саммите в Литве 12 июля на уровне глав государств.

В тот же день руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества. По его словам, дальше речей лидеров стран альянса, которые он уже успел прочитать в черновиках, дело не пойдет.

28 июня Столтенберг заявлял, что альянс на саммите усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

За день до этого Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.