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Зеленский заявил об основаниях пригласить Украину в НАТО

Зеленский: есть основания для политического приглашения Киева в НАТО на саммите альянса
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Для приглашения Украины в НАТО существуют свои основания. Об этом 27 июня заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть все основания для политического приглашения Украины вступить в Североатлантический альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения. Мы работаем с командой, чтобы сделать решения Вильнюсского саммита действительно значимыми», — заявил он в Telegram.

Вильнюсский саммит НАТО состоится 11–12 июля.

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26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа — Совета НАТО – Украина.

В тот же день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по телефону обсудил возможные перспективы вступления Киева в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Киевские власти полностью сконцентрировались на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства страны, отметил глава украинского МИДа.

До этого, 1 июня, Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. По его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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