В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 22 июня сказал, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока продолжается конфликт, однако альянс предоставит Киеву необходимую поддержку для проведения реформ, чтобы страна могла присоединиться к блоку в будущем.

Отмечается, что позицию намерены огласить участники саммита НАТО в Вильнюсе.

«Союзники подтвердят заявление саммита в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО, но по некоторым важным направлениям мы готовы пойти и дальше», — заявил он во время слушаний комитета по международным делам Палаты представителей конгресса США.

Как сообщил Джонс, будет увеличена невоенная помощь Киеву по линии НАТО, а также проработан беспрецедентный пакет долгосрочной поддержки. По его словам, эти решения должны продемонстрировать готовность Североатлантического альянса поддержать Украину, чтобы в будущем эта страна смогла достичь натовских стандартов и присоединиться к блоку.

Также Джонс указал, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа: Совета НАТО — Украина».

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц заявил об осознании Украиной отсутствия шансов вступить в НАТО в данный момент. Однако он подчеркнул, что «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

Тогда же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил возможные перспективы вступления Киева в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Киевские власти полностью сконцентрировались на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины, отметил глава украинского МИДа в Twitter.

Журнал The Economist 21 июня написал, что США больше всех среди стран НАТО не хотят принимать Украину в блок.

18 июня президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Байден подчеркнул, что Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока.

7 июня Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

До этого, 1 июня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.