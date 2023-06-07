Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без ее победы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Об этом заявил он 7 июня.

«Самое важное сегодня — обеспечить, что [президент России Владимир] Путин не выиграет <...> и что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще», — заявил он, выступая на форуме в Брюсселе.

Также в ходе выступления он обратил внимание на то, что альянсу в этой ситуации нужно «демонстрировать единство в поддержке Украины».

Накануне стало известно о том, что заседание комиссии НАТО – Украина пройдет 8 июня с участием главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите, который пройдет 11–12 июля, принять положительное решение о членстве страны в организации.

Однако 1 июня Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Он считает, что пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

Ранее, 24 мая, Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он подчеркнул, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.