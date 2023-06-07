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Столтенберг заявил об участии Кулебы в заседании комиссии НАТО - Украина 8 июня

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Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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Заседание комиссии НАТО – Украина пройдет 8 июня с участием главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявил в среду, 7 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО – Украина, на котором я буду председательствовать завтра», — сообщил он в Twitter.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите, который пройдет 11–12 июля, принять положительное решение о членстве страны в организации.

Однако 1 июня Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Он считает, что пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.


30 мая газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

Ранее, 24 мая, Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он подчеркнул, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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