Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО

Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Об этом 21 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt на полях саммита Группы семи (G7).

Немецкий канцлер напомнил, что перспектива членства в НАТО сформирована в Бухаресте. Он обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — сказал политик.

Накануне он отметил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления истребителями F-16 станет сигналом для России. Тренировки летчиков он назвал «долгосрочным проектом».

Ранее, 19 мая, военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.