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Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО

Шольц: Украина не соответствует многим критериям для вступления в НАТО
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Об этом 21 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt на полях саммита Группы семи (G7).

Немецкий канцлер напомнил, что перспектива членства в НАТО сформирована в Бухаресте. Он обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — сказал политик.

Накануне он отметил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для управления истребителями F-16 станет сигналом для России. Тренировки летчиков он назвал «долгосрочным проектом».

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Ранее, 19 мая, военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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