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Военный аналитик Дени объяснил опасность членства Украины в НАТО

Аналитик США Дени: вступление Украины в НАТО сорвет шансы на мирное разрешение конфликта
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта, пишет 19 мая в материале для Foreign Policy военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

По его мнению, есть три причины в несвоевременности принятия Украины в альянс. Во-первых, это подрывает возможное политическое урегулирование конфликта на выгодных Украине условиях. Во-вторых, факт членства в НАТО отвечает утверждениям России о том, что альянс расширяется на восток.

«В-третьих, приглашение Украины в НАТО сейчас или формализация неизбежности ее вступления игнорирует тот факт, что страна, возможно, политически не готова», — пишет Дени.

Аналитик пояснил, что за последние три десятилетия западные ценности приобретали всё большее значение для НАТО. А Украина после того, как в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом, была в лучшем случае страной, изо всех сил пытающейся укрепить свои демократические основы.

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15 мая Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.

20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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