Зеленский призвал НАТО на летнем саммите признать Украину членом альянса

Украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. В понедельник, 15 мая, об этом пишет «РБК-Украина».

«Президент отметил, что вступление Финляндии в НАТО продемонстрировало силу гарантий безопасности», — говорится в сообщении издания.

Зеленский 20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

Сразу четыре источника 6 апреля указали в беседе с газетой Financial Times на сопротивление Германии, США и Венгрии тому, чтобы предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и четкие утверждения о поддержке будущего членства.

В феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в альянс в июне. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.

30 сентября минувшего года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.