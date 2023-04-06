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Против предложения по вступлению в НАТО Украины выступил ряд стран

FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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США, Германия и Венгрия сопротивляются усилиям таких стран, как Польша и страны Балтии, предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и четкие утверждения о поддержке будущего членства, сообщили Financial Times 6 апреля четыре источника, участвовавших в переговорах.

Разногласия были четко обозначены на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на этой неделе, при этом официальные лица государств-членов намерены провести следующие два месяца за переговорами в преддверии саммита лидеров в Вильнюсе в июле.

«Переговоры проходят на фоне предупреждений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите только в том случае, если будут представлены ощутимые шаги на пути к членству в НАТО. Такие как послевоенные гарантии безопасности или более глубокое сотрудничество с альянсом», — пишет издание.

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5 апреля на портале Newsweek появилась статья, в которой эксперты высказали мнение, что шансы на вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме не увеличились после принятия в блок Финляндии. В материале указано, что главным барьером для рассмотрения заявки Киева по членству в альянсе является нынешний конфликт, который страна ведет с Россией.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В канцелярии финского президента Саули Ниинистё в свою очередь заявили, что присоединение страны к альянсу не направлено против кого-либо, однако статус государства-союзника требует от Хельсинки нового мышления.

В феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО уже в июне. Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11–12 июля 2023 года.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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