Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время военного конфликта. Об этом 24 мая заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Вступление Украины НАТО во время <военной операции> невозможно», — сказал он на форуме, организованном американским аналитическим центром «Германский фонд Маршалла».

Ранее, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

19 мая военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

6 апреля сразу четыре источника указали в беседе с газетой Financial Times на сопротивление Германии, США и Венгрии тому, чтобы предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и четкие утверждения о поддержке будущего членства.

30 сентября минувшего года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.