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Politico узнала о желании Украины получить «четкий сигнал» о принятии в НАТО

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На июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Об этом сообщила газета Politico 30 мая.

Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом в материале отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

Для удовлетворения стремлений Киева может принять декларацию по Украине или создать новый совет Украина – НАТО. А также блок может расширить пакет помощи для совершенствования вооруженных сил Украины и отхода от советских стандартов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что у него есть свой список пожеланий к саммиту: «включение Швеции в состав альянса и приглашение для Украины». По его словам, для 31 члена блока «это сложный вопрос».

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24 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

13 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киеву будет непросто получить у НАТО гарантии безопасности и членства на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

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