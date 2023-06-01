Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков
Сюжет:

Зеленский сообщил об угасающих надеждах на членство Украины в НАТО

Зеленский о вступлении Украины в НАТО: наши надежды становятся всё более и более отдаленными
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Об этом заявил в четверг, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии.

«Наши надежды становятся всё более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа», — цитирует Зеленского издание Agora.

По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Зеленский 20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

Еще в середине мая Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

Кроме того, в начале месяца, украинский лидер призвал дать четкий сигнал о вступлении страны в НАТО после конфликта. По его словам, Киев понимает, что не присоединиться к альянсу до окончания спецоперации.

В конце апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО, прежде чем завершится конфликт. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023