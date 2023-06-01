Зеленский сообщил об угасающих надеждах на членство Украины в НАТО

Надежды Украины на членство в НАТО становятся всё более отдаленными. Об этом заявил в четверг, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии.

«Наши надежды становятся всё более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа», — цитирует Зеленского издание Agora.

По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Зеленский 20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

Еще в середине мая Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

Кроме того, в начале месяца, украинский лидер призвал дать четкий сигнал о вступлении страны в НАТО после конфликта. По его словам, Киев понимает, что не присоединиться к альянсу до окончания спецоперации.

В конце апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не присоединится к НАТО, прежде чем завершится конфликт. По его словам, иначе это бы слишком сильно усложнило ситуацию.

30 сентября 2022 года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.