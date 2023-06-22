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The Economist заявил о нежелании США принимать Украину в НАТО

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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США больше всех среди стран НАТО не хотят принимать Украину в блок. Об этом 21 июня написал журнал The Economist.

«Америка оказывается необычайно изолированной в трансатлантическом альянсе, который она основала и в котором долгое время доминировала. Это незаменимый помощник Украины, обеспечивающий львиную долю военной помощи. Тем не менее сейчас он больше всего не хочет принимать Украину в НАТО», — пишет издание.

Такой вывод был сделан на основе публичных высказываний американских чиновников. В честности, 17 июня президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

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20 июня стало известно, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

Ранее, 18 июня, президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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