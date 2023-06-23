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Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности

Каковы перспективы присоединения Киева к блоку
Фото: AP/Gregor Fischer
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Украина не получит гарантий безопасности от НАТО, поскольку альянс не предоставляет их своим партнерам, заявили «Известиям» в посольстве Великобритании в России. Впрочем, Киеву не стоит рассчитывать на их получение даже со стороны отдельных стран Североатлантического альянса перед его саммитом в Вильнюсе, считают эксперты. Что же касается полноценного вступления страны в блок, то и здесь шансы на развитие ситуации в таком ключе невелики. Как минимум Венгрия сейчас выступает против расширения за счет соседнего государства. Тем не менее в целом основные игроки НАТО заверяют, что готовы принять Украину в свои ряды. А это, к слову, противоречит одному из главных требований Москвы, которая настаивает на закреплении нейтрального статуса Украины.

Никаких гарантий

Киев продолжает настаивать на вступлении в Североатлантический альянс. «Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой. Это будет сильный сигнал, который ожидают не только на Украине, но и во всем мире», — заявил на днях глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Более того, еще в мае украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Киев рассчитывает получить гарантии безопасности от НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, так как пока Украина не может присоединиться к блоку в качестве полноценного члена из-за военных действий. Тем не менее это вряд ли возможно.

НАТО не предоставляет гарантии безопасности партнерам. Однако альянс обязался усилить свою политическую и практическую поддержку партнерам, — заявили «Известиям» в британском посольстве в РФ, отвечая на запрос, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

обучение солдат
Фото: AP/Kin Cheung

Там полагают, что это позволит обеспечить их лучшую подготовку к самозащите и оказать помощь в укреплении их устойчивости. При этом в посольстве подчеркнули, что «по-прежнему поддерживают стремление Украины к членству в НАТО в соответствии с декларацией Бухарестского саммита 2008 года».

инфографика

Еще в начале июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не приняла решений по поводу гарантий для Украины. «Дискуссия об этом продолжается», — сказал он. Хотя в конце мая президент Франции Эммануэль Макрон призывал подготовить надежные гарантии безопасности до саммита в Вильнюсе. Впрочем, никто из чиновников не уточнил, какие конкретные пункты такой документ может содержать.

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Те не менее существует еще второй вариант, когда гарантии могут быть предоставлены не на уровне всего альянса. В середине июня Financial Times писала, что США вместе со своими союзниками разрабатывают соглашения с Украиной, в рамках которых Штаты, Франция, Германия и Великобритания якобы предложат Киеву свои обязательства по безопасности на двусторонней основе за рамками НАТО.

Так или иначе, в западной прессе указывают, что предстоящий саммит может иметь «историческое значение», поскольку на нем страны — члены организации обсудят, какие шаги они могут предпринять для укрепления отношений блока с Украиной и обеспечения долгосрочной безопасности.

нато
Фото: REUTERS/Yves Herman

Я ожидаю только обычное славословие, которое ни к чему не приведет, потому что в НАТО существует очень серьезная оппозиция тому, чтобы Украина получила какой-то статус, который будет обязывать альянс к чему-либо, — сказал «Известиям» военный эксперт Иван Коновалов, добавив, что среди стран — членов блока растет раздражение тем, что Киев постоянно диктует условия.

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Однако профессор НИУ ВШЭ Олег Барабанов не исключает, что Североатлантический альянс всё же пойдет на определенные шаги, которые удовлетворят некоторые требования Киева.

Мы видим, что руководство Украины оказывает большое давление на страны — члены НАТО, с тем чтобы была какая-то определенность и ясность. Я не исключаю, что какие-то серьезные подвижки могут произойти на саммите. Может быть заявлено, что Украина будет принята сразу после конфликта, или же, действительно, каким-то образом сократят план действий по членству — этого исключать нельзя, — сказал он «Известиям».

Хотя очевидно, что «крупные западные страны не горят желанием давать двусторонние гарантии, поскольку, если хотели, давно бы их предоставили», считает Олег Барабанов. Соглашается с этим и Иван Коновалов, который подчеркнул: подобный документ — обязывающий, под ним подписываются гаранты, однако реальных претендентов на эту роль на Западе в настоящий момент немного.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Дорога в НАТО

В самом НАТО подход отдельных стран относительно гарантий безопасности, а также полноценного членства Украины в альянсе разнится. Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква ранее сообщил, что 20 стран поддерживают вступление страны в блок. Среди рьяных сторонников этой идеи — Польша и прибалтийские республики. С другой стороны, есть Венгрия, которая пока выступает категорические против расширения Североатлантического альянса за счет Украины. Основная причина — спор Киева и Будапешта вокруг положения венгров в Закарпатье. Вместе с тем решение о расширении НАТО принимается исключительно консенсусом среди всех союзников.

Есть еще одна группа стран, которая придерживаются относительно прагматичной позиции, понимая, что предоставление оружия — одно дело, а вступление Украины в НАТО — другое. И оно может спровоцировать прямой конфликт альянса с РФ.

Германия — один из ключевых участников альянса — также не стремится предоставить Украине обещаний по членству в организации. «Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию», — сказал на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге, имея в виду, что даже сами украинские власти в последние недели стали признавать: альянс вряд ли пойдет на принятие Киева в свои ряды, пока продолжается конфликт.

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Тем не менее некоторые «прагматики», кажется, периодически меняют свою точку зрения. В частности, 21 июня французская газета Le Monde со ссылкой на источники написала, что Франция, ранее исключавшая возможность принятия восточноевропейского государства в НАТО, изменила свою позицию по вступлению Украины в альянс — это, по версии Парижа, заставит Россию закончить военную операцию, а Зеленского — вступить в переговоры.

ВСУ
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Несмотря на то что особых прорывов на саммите НАТО по вопросу членства Украины, как представляется, вряд ли стоит ожидать, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 21 июня сказал, что Лондон поддержит решения, направленные на ускорение процедуры вступления Украины в состав НАТО, как это было в случае с Финляндией.

— Вооруженные силы [Украины] уже реформируются в ходе конфликта, и я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что мы всемерно выступили бы за, если бы можно было перейти от плана действия [к следующему этапу], признавая, что он не потребовался, чтобы сделать предложения Швеции и Финляндии, — подчеркнул британский дипломат.

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Плотность заявлений относительно будущего Украины в НАТО свидетельствует, что альянс не готов пересматривать свои отношения с Москвой даже ради установления стабильного мира на континенте. Хотя для России этот вопрос принципиально важен — одной из целей спецоперации с самого начала заявлялась демилитаризация, то есть отказ Киева от действий, создающих непосредственную военную угрозу РФ. И этой цели сопутствует придание Украине нейтрального статуса.

— Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся, — говорил президент РФ Владимир Путин в самом начале СВО.

F-16
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Спустя почти полтора года российский лидер лишь констатировал, что «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине».

Впрочем, не исключено, что всё в итоге сведется к следующему: в Вильнюсе Украине пообещают рассмотреть вопрос расширения организации на следующем саммите, который примет Вашингтон в 2024-м. Такой сценарий, к слову, недавно допустил и экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.

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«Поскольку у меня сложилось впечатление, что на данном этапе консенсуса вряд ли удастся достичь, я попытался обрисовать в общих чертах второй «запасной» вариант: снова рассмотреть весь вопрос на саммите в Вашингтоне в следующем году, а пока создать Совет НАТО – Украина, который действительно будет уполномочен определить условия, которые должны быть соблюдены», — отметил он.

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