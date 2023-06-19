 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США и КНР выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям
Мир
В офисе Зеленского назвали «Минск-2» осложнением в переговорах с Россией
Мир
Орбан раскритиковал проект об обязательных квотах для мигрантов в ЕС
Происшествия
Ряд населенных пунктов остался без света на Ставрополье после удара молнии в подстанцию
Мир
Бельгийский чиновник подал в отставку из-за присутствия мэра Тегерана на саммите
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
Общество
Председатель правительства Дагестана посетил пострадавшие от града объекты в Буйнакске
Мир
В Днепропетровской области заявили о повреждении двух критических объектов
Мир
Трое украинских пограничников заблудились и оказались на территории Румынии
Мир
The Guardian допустила сохранение за Столтенбергом поста генсека НАТО еще на год
Мир
Глава МИД Китая заявил о нахождении отношений с США на самой низкой точке
Происшествия
В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка в пешеходном фонтане
Спорт
Клуб «Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби
/

Надвое сказали: в какой атмосфере пройдет встреча властей КНР и Германии

И почему двойственность Европы в отношении Китая надолго
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Берлине 20 июня пройдет совместное заседание правительств Китая и Германии. На фоне того, что КНР — крупнейший торговый партнер немцев, ФРГ жизненно необходимо поддерживать со второй экономикой мира здоровые экономические связи. С другой стороны, Германия, как и весь Евросоюз, действует по схеме «и хочется, и колется», пытаясь одновременно снизить свою зависимость от КНР и не стесняясь открыто критиковать Пекин за действия, идущие вразрез с западными ценностями и установками. О том, как долго Германия и Евросоюз намерены придерживаться такого двоякого подхода к отношениям с Китаем, — в материале «Известий».

Быть скромнее

Встречи глав правительств Германии и Китая — явление не новое, но случались такие масштабные мероприятия нечасто. В последний раз в очном формате саммит представителей двух стран прошел в 2018 году, когда во главе немецкого кабмина стояла Ангела Меркель. Тогда, к слову, на мероприятие в Берлин вместе с премьером Госсовета КНР приехали сразу девять китайских министров. На этот же раз, по данным Politico, Пекин вежливо попросили быть скромнее и не отряжать в Германию 20 июня чересчур представительную делегацию.

Причина оказалась зарыта в идеологической плоскости. По словам анонимных дипломатов, власти в Берлине решили избежать впечатления в других странах Европы и в США, будто Германия принимает Китай, превратившийся для Запада за последние годы из партнера скорее в конкурента, а для некоторых — и в угрозу нацбезопасности, с чересчур распростертыми объятиями. Особенно на фоне напряженности вокруг Тайваня и вечных обвинений Пекина в поддержке Москвы.

Меркель

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель во время германо-китайских межправительственных консультаций в 2021 году

Фото: Global Look Press/Sean Gallup

Минувшей осенью, когда немецкий канцлер Олаф Шольц стал первым западным лидером, посетившим КНР с визитом и уехавшим оттуда с внушительным портфелем контрактов, Берлин уже критиковали за излишнее дружелюбие по отношению к китайцам. Но дальнейшие события показали, что это преувеличение. Тот же Шольц не раз давал понять, что Германия против полного разъединения с КНР, но выступает, как и весь Евросоюз, за снижение риска в отношениях с Пекином.

А за считаные дни до приезда китайской делегации Берлин подлил в германо-китайские отношения увесистую ложку дегтя. 14 июня страна обнародовала первую стратегию национальной безопасности, где в числе прочего упомянула и Китай. Документ обвинил Пекин в попытках «перестроить существующий международный порядок, основанный на правилах», претензиях на региональное превосходство, неоднократных действиях «вразрез с нашими интересами и ценностями» и, наконец, в намеренном использовании «своей экономической мощи для достижения политических целей». Но при этом стратегия сделала Китаю и небольшой реверанс, отметив, что страна остается «необходимым партнером для решения многих глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата».

За семью печалями: чем завершился саммит лидеров G7
И какие новые ограничения Запад ввел против России

Схожая двойственность в вопросе, как именно вести дела с Китаем, нашла свое выражение и в заявлениях разных немецких дипломатов в преддверии приезда китайского премьера. Если от одних были предположения, что немецкий канцлер постарается сфокусироваться на неконфронтационных аспектах сотрудничества вроде борьбы с изменениями климата, то другие источники в немецком правительстве, напротив, утверждали, что на встрече с Ли Цяном Олаф Шольц не преминет поднять ряд острых вопросов, среди которых ограничения на доступ европейских компаний на китайский рынок, а также нарушения прав человека в КНР и ситуация на Тайване.

Канцлер Германии Олаф Шольц c премьером КНР Ли Кэцяном в Пекине, ноябрь 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц c премьером КНР Ли Кэцяном в Пекине, ноябрь 2022 года

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

От нашего рынка вашему

Впрочем, править бал будет торгово-экономическая повестка. Одной из важнейших тем здесь станет вопрос о дальнейшей судьбе в Германии китайских производителей 5G — компаний Huawei и ZTE. Как известно, в Евросоюзе их давно считают «поставщиками с высоким уровнем риска» из-за китайского закона о нацбезопасности, в соответствии с которым госорганы имеют право принуждать национальные компании и частных лиц работать на государство.

К этому дню 24 страны ЕС приняли или готовят законодательные меры, позволяющие службам безопасности блокировать контракты с Huawei. Германия, которая наряду с Нидерландами и Италией полагается на китайские компании более чем в половине своих сетей 5G, тоже успела принять закон об ограничении «поставщиков с высоким уровнем риска», но так до сих пор и не применила его. При этом Брюссель активно подталкивает Берлин к более решительным действиям, в то время как премьер Ли наверняка попытается убедить Шольца, напротив, не спешить с ограничениями против Huawei.

Мюнхенский говор: что Запад пообещал Киеву на конференции в Германии
И откуда в Вашингтоне знают о планах Китая в отношении Украины

Встречные просьбы найдутся и у немцев, для которых Китай вот уже седьмой год подряд — крупнейший партнер с оборотом внешней торговли в почти €300 млрд в 2022-м. В частности, немецкие автопроизводители стремятся играть большую роль на быстрорастущем китайском рынке электромобилей, и крайне вероятно, что Шольц не упустит возможности лично замолвить за них словечко.

Особенно с учетом того факта, что на немецкий автопром приходится примерно пятая часть всего ВВП Германии. И тем более на фоне того, что продукция китайского автопрома семимильными шагами завоевывает европейский рынок. Как отметила в недавнем исследовании немецкая страховая компания Allianz, китайские электромобили уже представляют наибольший риск для европейских автопроизводителей и, если ЕС не введет на них тарифы, продвижение в Европе таких производителей, как BYD и Great Wall, обойдется местному автопрому в €7 млрд упущенных прибылей к 2030 году.

производство автомобилей в Китае
Фото: Global Look Press/Cheng Min

Разброд и шатания

Что в итоге станет превалирующим в отношении Берлина к Пекину — настрой на сотрудничество или же конфронтационный подход, станет яснее к 5 июля. К этому дню немецкое правительство обещало наконец обнародовать свою стратегию по Китаю.

— Ее скорое появление анонсировали еще прошлой осенью, раньше, чем стратегии нацбезопасности. Но пока, очевидно, партия сторонников экономического сотрудничества пытается затянуть этот процесс, чтобы по итогам переговоров с КНР внести какие-то коррективы или хотя бы не злить китайскую сторону, пока идут переговоры, если этот документ получается излишне критичным под влиянием «зеленых» (сопредседатель которых Анналена Бербок возглавляет МИД. — «Известия»), — заметила программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы
Правящая партия решила ставить на собственную мощь ФРГ

При этом за немецко-китайскими переговорами на высоком уровне будут пристально следить и в Евросоюзе. В тот же день, что Олаф Шольц собирается принимать Ли Цяна, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит в Брюсселе стратегию экономической безопасности ЕС, которая должна очертить пути снижения экономической зависимости Европы от КНР. А 29–30 июня ЕС соберет на очередной саммит лидеров стран-членов, на котором в числе прочего будут обсуждаться и отношения блока с Китаем.

флаг Китая
Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger

На фоне того, что напряженность в отношениях между КНР и США — двумя крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза — продолжает нарастать, в Брюсселе стали активнее задумываться над тем, как ему самому стоит выстраивать отношения с Пекином без оглядки на Вашингтон. Но, как и Германия, весь Евросоюз так пока и не смог до конца определиться на этом пути.

— В стратегическом смысле такая амбивалентность будет длиться долго, и связана она не столько с германским позиционированием на мировой арене, сколько с общеевропейским. Неопределенность создает отсутствие единства и понимания в среде европейской бюрократии, куда они могут двигаться в условиях не только конфликта вокруг Украины, но и американо-китайского противостояния и глобального трансформационного конфликта. И формирование устойчивого вектора в отношении Китая вряд ли появится в краткосрочной перспективе, — добавила Юлия Мельникова.

Осевая асимметрия: почему испортились отношения Берлина и Парижа
И получилось ли у лидеров Германии и Франции устранить противоречия при личной встрече

Примечательно, что схожие метания присущи и рядовым европейцам. Новый опрос, опубликованный в июне Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство жителей континента не хотят, чтобы Европа поддержала США против Китая в случае военной эскалации между сверхдержавами. Но при этом большинство выступило и против перспективы владения Китаем ключевыми объектами европейской инфраструктуры вроде портов, технологических компаний или СМИ в их стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир