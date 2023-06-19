Надвое сказали: в какой атмосфере пройдет встреча властей КНР и Германии

В Берлине 20 июня пройдет совместное заседание правительств Китая и Германии. На фоне того, что КНР — крупнейший торговый партнер немцев, ФРГ жизненно необходимо поддерживать со второй экономикой мира здоровые экономические связи. С другой стороны, Германия, как и весь Евросоюз, действует по схеме «и хочется, и колется», пытаясь одновременно снизить свою зависимость от КНР и не стесняясь открыто критиковать Пекин за действия, идущие вразрез с западными ценностями и установками. О том, как долго Германия и Евросоюз намерены придерживаться такого двоякого подхода к отношениям с Китаем, — в материале «Известий».

Быть скромнее

Встречи глав правительств Германии и Китая — явление не новое, но случались такие масштабные мероприятия нечасто. В последний раз в очном формате саммит представителей двух стран прошел в 2018 году, когда во главе немецкого кабмина стояла Ангела Меркель. Тогда, к слову, на мероприятие в Берлин вместе с премьером Госсовета КНР приехали сразу девять китайских министров. На этот же раз, по данным Politico, Пекин вежливо попросили быть скромнее и не отряжать в Германию 20 июня чересчур представительную делегацию.

Причина оказалась зарыта в идеологической плоскости. По словам анонимных дипломатов, власти в Берлине решили избежать впечатления в других странах Европы и в США, будто Германия принимает Китай, превратившийся для Запада за последние годы из партнера скорее в конкурента, а для некоторых — и в угрозу нацбезопасности, с чересчур распростертыми объятиями. Особенно на фоне напряженности вокруг Тайваня и вечных обвинений Пекина в поддержке Москвы.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель во время германо-китайских межправительственных консультаций в 2021 году Фото: Global Look Press/Sean Gallup

Минувшей осенью, когда немецкий канцлер Олаф Шольц стал первым западным лидером, посетившим КНР с визитом и уехавшим оттуда с внушительным портфелем контрактов, Берлин уже критиковали за излишнее дружелюбие по отношению к китайцам. Но дальнейшие события показали, что это преувеличение. Тот же Шольц не раз давал понять, что Германия против полного разъединения с КНР, но выступает, как и весь Евросоюз, за снижение риска в отношениях с Пекином.

А за считаные дни до приезда китайской делегации Берлин подлил в германо-китайские отношения увесистую ложку дегтя. 14 июня страна обнародовала первую стратегию национальной безопасности, где в числе прочего упомянула и Китай. Документ обвинил Пекин в попытках «перестроить существующий международный порядок, основанный на правилах», претензиях на региональное превосходство, неоднократных действиях «вразрез с нашими интересами и ценностями» и, наконец, в намеренном использовании «своей экономической мощи для достижения политических целей». Но при этом стратегия сделала Китаю и небольшой реверанс, отметив, что страна остается «необходимым партнером для решения многих глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата».

Схожая двойственность в вопросе, как именно вести дела с Китаем, нашла свое выражение и в заявлениях разных немецких дипломатов в преддверии приезда китайского премьера. Если от одних были предположения, что немецкий канцлер постарается сфокусироваться на неконфронтационных аспектах сотрудничества вроде борьбы с изменениями климата, то другие источники в немецком правительстве, напротив, утверждали, что на встрече с Ли Цяном Олаф Шольц не преминет поднять ряд острых вопросов, среди которых ограничения на доступ европейских компаний на китайский рынок, а также нарушения прав человека в КНР и ситуация на Тайване.

Канцлер Германии Олаф Шольц c премьером КНР Ли Кэцяном в Пекине, ноябрь 2022 года Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

От нашего рынка вашему

Впрочем, править бал будет торгово-экономическая повестка. Одной из важнейших тем здесь станет вопрос о дальнейшей судьбе в Германии китайских производителей 5G — компаний Huawei и ZTE. Как известно, в Евросоюзе их давно считают «поставщиками с высоким уровнем риска» из-за китайского закона о нацбезопасности, в соответствии с которым госорганы имеют право принуждать национальные компании и частных лиц работать на государство.

К этому дню 24 страны ЕС приняли или готовят законодательные меры, позволяющие службам безопасности блокировать контракты с Huawei. Германия, которая наряду с Нидерландами и Италией полагается на китайские компании более чем в половине своих сетей 5G, тоже успела принять закон об ограничении «поставщиков с высоким уровнем риска», но так до сих пор и не применила его. При этом Брюссель активно подталкивает Берлин к более решительным действиям, в то время как премьер Ли наверняка попытается убедить Шольца, напротив, не спешить с ограничениями против Huawei.

Встречные просьбы найдутся и у немцев, для которых Китай вот уже седьмой год подряд — крупнейший партнер с оборотом внешней торговли в почти €300 млрд в 2022-м. В частности, немецкие автопроизводители стремятся играть большую роль на быстрорастущем китайском рынке электромобилей, и крайне вероятно, что Шольц не упустит возможности лично замолвить за них словечко.

Особенно с учетом того факта, что на немецкий автопром приходится примерно пятая часть всего ВВП Германии. И тем более на фоне того, что продукция китайского автопрома семимильными шагами завоевывает европейский рынок. Как отметила в недавнем исследовании немецкая страховая компания Allianz, китайские электромобили уже представляют наибольший риск для европейских автопроизводителей и, если ЕС не введет на них тарифы, продвижение в Европе таких производителей, как BYD и Great Wall, обойдется местному автопрому в €7 млрд упущенных прибылей к 2030 году.

Фото: Global Look Press/Cheng Min

Разброд и шатания

Что в итоге станет превалирующим в отношении Берлина к Пекину — настрой на сотрудничество или же конфронтационный подход, станет яснее к 5 июля. К этому дню немецкое правительство обещало наконец обнародовать свою стратегию по Китаю.

— Ее скорое появление анонсировали еще прошлой осенью, раньше, чем стратегии нацбезопасности. Но пока, очевидно, партия сторонников экономического сотрудничества пытается затянуть этот процесс, чтобы по итогам переговоров с КНР внести какие-то коррективы или хотя бы не злить китайскую сторону, пока идут переговоры, если этот документ получается излишне критичным под влиянием «зеленых» (сопредседатель которых Анналена Бербок возглавляет МИД. — «Известия»), — заметила программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

При этом за немецко-китайскими переговорами на высоком уровне будут пристально следить и в Евросоюзе. В тот же день, что Олаф Шольц собирается принимать Ли Цяна, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит в Брюсселе стратегию экономической безопасности ЕС, которая должна очертить пути снижения экономической зависимости Европы от КНР. А 29–30 июня ЕС соберет на очередной саммит лидеров стран-членов, на котором в числе прочего будут обсуждаться и отношения блока с Китаем.

Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger

На фоне того, что напряженность в отношениях между КНР и США — двумя крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза — продолжает нарастать, в Брюсселе стали активнее задумываться над тем, как ему самому стоит выстраивать отношения с Пекином без оглядки на Вашингтон. Но, как и Германия, весь Евросоюз так пока и не смог до конца определиться на этом пути.

— В стратегическом смысле такая амбивалентность будет длиться долго, и связана она не столько с германским позиционированием на мировой арене, сколько с общеевропейским. Неопределенность создает отсутствие единства и понимания в среде европейской бюрократии, куда они могут двигаться в условиях не только конфликта вокруг Украины, но и американо-китайского противостояния и глобального трансформационного конфликта. И формирование устойчивого вектора в отношении Китая вряд ли появится в краткосрочной перспективе, — добавила Юлия Мельникова.

Примечательно, что схожие метания присущи и рядовым европейцам. Новый опрос, опубликованный в июне Европейским советом по международным отношениям, показал, что большинство жителей континента не хотят, чтобы Европа поддержала США против Китая в случае военной эскалации между сверхдержавами. Но при этом большинство выступило и против перспективы владения Китаем ключевыми объектами европейской инфраструктуры вроде портов, технологических компаний или СМИ в их стране.