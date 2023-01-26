От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы
Входящие в правящую коалицию Германии социал-демократы разработали документ о внешней политике страны. В нем сообщается, что Берлин возьмет на себя ведущую роль в Европе, а также изменит политику в отношении Москвы и Пекина. По мнению авторов документа, ФРГ слишком долго рассчитывала на сотрудничество с Россией, хотя «пересмотреть отношения надо было еще в 2008 году», после обострения отношений Москвы с Тбилиси. По замыслу авторов инициативы, основной предпосылкой для мира и порядка считается «собственная мощь» ФРГ. Под этим подразумеваются привлекательная экономика, сильные политические и общественные институты, а также военная мощь. В частности, планируется значительно усилить военный потенциал бундесвера. Какой новой политики решили придерживаться немецкие власти — разбирались «Известия».
Новый документ о главном
«Сейчас наш мир столкнулся с переходным периодом. Времена однополярного и биполярного мира остались в прошлом. Новые центры силы борются за суверенитет, влияние и сотрудничество (…) Пришло время пересмотреть свою роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что является основой нашего процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах. Германия играет в этом очень важную роль», — говорится в документе о внешней политике ФРГ, принятом на президиуме Социал-демократической партии Германии.
В Берлине заявили, что «не всегда правильно оценивали события последних лет». Основным условием для процветания, свободы и мира для граждан Европы, по мнению авторов документа, является собственная сила. А это означает увеличение инвестиций в экономику, различные институты и военный потенциал.
«Собственная сила определяется и военными возможностями, которые надежно охраняют принцип нерушимости границ. Бундесвер вносит существенный вклад в потенциал ЕС и НАТО. Он должен быть оборудован таким образом, чтобы он мог полностью выполнять свои задачи в любое время. Благодаря специальному фонду в размере €100 млрд мы предоставляем средства для выполнения этой задачи и дальнейшей модернизации наших вооруженных сил», — отмечается в документе.
Военнослужащий бундесвера во время отработки тактики уличных боев
Помимо этого, в партии заявили о необходимости соблюдать требования НАТО, что предусматривает расходы всех стран альянса на уровне не менее 2% ВВП.
Авторы отметили, что украинский кризис ясно показал, «насколько важен сильный, суверенный и сплоченный Европейский союз». «Он показывает ценность трансатлантического альянса и в то же время необходимость для Европы стать более независимой. Экономика Европы должна стать более устойчивой, уменьшить одностороннюю зависимость и диверсифицировать партнерство», — отмечается в публикации.
Танк Leopard 2 во время учений на полигоне Ягербрюк
В документе рассматривается роль Германии в международной политике. «Мы важный партнер для многих стран мира. И именно поэтому они ожидают, что ФРГ проявит больше инициативы и возьмет на себя лидирующую роль на международной арене. А Германии выгодна сильная Европа. Мы можем отстаивать наши ценности и интересы в глобальном масштабе только из сильной Европы — мы слишком малы, чтобы иметь какое-либо влияние сами по себе. Поэтому в наших собственных интересах взять на себя ведущую роль в укреплении Европы как привлекательного центра», — сообщили социал-демократы.
Социал-демократы считают, что ЕС должен рассматривать себя в качестве геополитического актора и больше инвестировать в собственную безопасность. К тому же, по мнению СДПГ, Европа должна стать более самостоятельной.
Самоходные орудия Panzerhaubitze 2000 бундесвера во время учений
В документе также уделено внимание отношениям с Москвой и Пекином. «Китай под руководством Си Цзиньпина стал мировой державой, которая намерена формировать мировую политику в свою пользу. Результаты XX съезда КПК ярко подчеркивают это. Внешне Китай выглядит всё более самоуверенным», — считают в СДПГ.
В Германии отметили, что отношения страны с Китаем непростые, но без сотрудничества с КНР, ставшей настоящим геополитическим игроком, невозможно решить глобальные проблемы. К тому же китайская и европейская экономики тесно взаимосвязаны. При этом западные компании конкурируют с китайскими за инновации и долю рынка.
Социал-демократы уверены, что ФРГ необходима большая независимость от китайского сырья. К тому же в СДПГ полагают, что необходимо развивать партнерство с государствами Латинской Америки, Африки и Азии, чтобы тем самым сдержать их сотрудничество с Россией и Китаем.
«Восточная политика» и отказ от нее
«У Германии и России особая история отношений. Мы решили сосредоточить нашу политику на том, что нас объединяет. Это затуманило представление о том, что нас разделяло. Было ошибкой полагать, что расширение экономических связей будет способствовать демократизации и стабилизации в России в долгосрочной перспективе. Вместо этого Германия поставила себя в одностороннюю зависимость от России с точки зрения энергетической политики», — пишут социал-демократы.
Еще в октябре прошлого года в СДПГ стали звучать призывы отказаться от основ восточной политики, заложенной Вилли Брандтом. Партия руководствовалась ей с 1970-х годов. В 2007 году социал-демократы приняли основную программу, в которой содержались положения о незаменимом для Германии и ЕС стратегическом партнерстве с Москвой. В предвыборной программе социал-демократов 2021 года также отмечалось, что «мира можно достигнуть только вместе с Россией».
Здание посольства России в Берлине
Однако после начала СВО в СДПГ решили изменить внешнеполитическую стратегию и отношения с Москвой. Несмотря на зависимость от российских энергоресурсов, Германия стала отказываться от них. ФРГ сильно сократила закупки газа из РФ, а также поддержала нефтяные санкции против России.
Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, а также участвовавшие в составе двух предыдущих коалиционных правительств, подверглись резкой критике из-за тесных связей с Россией и своей позиции в отношении Москвы. Весной 2022 года бывший министр иностранных дел ФРГ, а ныне федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой поддержку газопровода «Северный поток – 2». «Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», — заявил он, отметив, что «попытки интеграции России в общую структуру безопасности Европы также не увенчались успехом».
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Осенью прошлого года Штайнмайер и вовсе заявил об «эпохальном разрыве» России с Германией. Он также призвал немцев отказаться от былых «образцов мышления и надежд» в отношении РФ. В частности, он имел в виду мирное будущее с Москвой. Для таких мечтаний больше нет места, обе страны противостоят друг другу, подытожил политик.
Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль признал ошибкой поиски возможностей политического сближения с Москвой в последние десятилетия. По его мнению, провозглашенная Вилли Брандтом политика изменения через сближение не работает, а тесные экономические отношения не привели к стабильности на континенте.
Клингбайль уверен, что вместо этого появились «слепые зоны» во взаимодействии России и ФРГ и сейчас система безопасности страны должна работать без РФ. Как пояснили авторы документа, обеспечение безопасности ЕС предусматривает защиту от действий Москвы до тех пор, пока в России не произойдут фундаментальные изменения.
Загнали в угол
— В соответствии с новым внешнеполитическим документом СДПГ никакой новой восточной политики, ее продолжения или изменения не просматривается. Фактически авторы документа оставляют вопрос выработки новой политики в отношении РФ на будущее, после того как завершится активная фаза СВО. Кроме того, немецкое руководство связывает выработку каких-либо конкретных шагов в выстраивании нового курса в отношении России с внутриполитическими изменениями в РФ. Соответственно, до этого момента никаких новых идей или переизобретения старых в новых условиях мы из этого документа не видим, — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.
По мнению политолога, фактически социал-демократы в очередной раз уклоняются от конкретики в отношении того, что должно прийти на место «новой восточной политики».
Сами немцы не могут четко сформулировать, какую «новую восточную политику» необходимо проводить, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
— СДПГ из числа других крупных партий является последним сосредоточением здравого смысла в немецкой политике. Но сейчас социал-демократы рискуют оказаться практически в изоляции, если не брать крайние полюса немецкой политики — «Левых» и «Альтернативу для Германии». Представители СДПГ фактически оказались в идеологическом вакууме. С одной стороны, идеологическое воспитание и историческое прошлое Германии мешают социал-демократам стать «ястребами». С другой — на Шольца и лидера СДПГ оказывается огромное давление и внутри ФРГ, и за ее пределами, — полагает германист.
По мнению эксперта, начался «медленный путь на деиндустриализацию Германии». Шольц и его однопартийцы отдают себе отчет в том, что западные партнеры, прежде всего США и Великобритания, превращают Германию в слабое звено.
— Немецкий бизнес постепенно начинает бегство, в том числе и в США, где объявлен режим благоприятствования для инвесторов из Европы. К тому же нерешенные социальные проблемы и проблемы энергоперехода, — всё это ставит немецкое руководство, в данном случае социал-демократов, перед очень жестким выбором: либо они выступают заодно с другими, либо пытаются выработать некую альтернативу, которая однозначно сделает их в медийном и политическом пространстве изгоями. Если они займут умеренно-пророссийскую позицию, их сразу начнут упрекать в том, что они против Украины. Отсюда непонимание, какой политический нарратив взять, чтобы, с одной стороны, не стать клоном ХДС и других партий, а с другой стороны, попытаться сохранить последние фрагменты наследия Вилли Брандта. Явных рецептов у социал-демократов просто нет, это делает их блеклыми, и на следующих выборах в бундестаг мы, скорее всего, увидим кризис доверия Социал-демократической партии, — подытожил эксперт в беседе с «Известиями».