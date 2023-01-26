От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы

Входящие в правящую коалицию Германии социал-демократы разработали документ о внешней политике страны. В нем сообщается, что Берлин возьмет на себя ведущую роль в Европе, а также изменит политику в отношении Москвы и Пекина. По мнению авторов документа, ФРГ слишком долго рассчитывала на сотрудничество с Россией, хотя «пересмотреть отношения надо было еще в 2008 году», после обострения отношений Москвы с Тбилиси. По замыслу авторов инициативы, основной предпосылкой для мира и порядка считается «собственная мощь» ФРГ. Под этим подразумеваются привлекательная экономика, сильные политические и общественные институты, а также военная мощь. В частности, планируется значительно усилить военный потенциал бундесвера. Какой новой политики решили придерживаться немецкие власти — разбирались «Известия».

Новый документ о главном

«Сейчас наш мир столкнулся с переходным периодом. Времена однополярного и биполярного мира остались в прошлом. Новые центры силы борются за суверенитет, влияние и сотрудничество (…) Пришло время пересмотреть свою роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что является основой нашего процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах. Германия играет в этом очень важную роль», — говорится в документе о внешней политике ФРГ, принятом на президиуме Социал-демократической партии Германии.

В Берлине заявили, что «не всегда правильно оценивали события последних лет». Основным условием для процветания, свободы и мира для граждан Европы, по мнению авторов документа, является собственная сила. А это означает увеличение инвестиций в экономику, различные институты и военный потенциал.

«Собственная сила определяется и военными возможностями, которые надежно охраняют принцип нерушимости границ. Бундесвер вносит существенный вклад в потенциал ЕС и НАТО. Он должен быть оборудован таким образом, чтобы он мог полностью выполнять свои задачи в любое время. Благодаря специальному фонду в размере €100 млрд мы предоставляем средства для выполнения этой задачи и дальнейшей модернизации наших вооруженных сил», — отмечается в документе.

От ворот разворот_3 Военнослужащий бундесвера во время отработки тактики уличных боев Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki

Помимо этого, в партии заявили о необходимости соблюдать требования НАТО, что предусматривает расходы всех стран альянса на уровне не менее 2% ВВП.

Авторы отметили, что украинский кризис ясно показал, «насколько важен сильный, суверенный и сплоченный Европейский союз». «Он показывает ценность трансатлантического альянса и в то же время необходимость для Европы стать более независимой. Экономика Европы должна стать более устойчивой, уменьшить одностороннюю зависимость и диверсифицировать партнерство», — отмечается в публикации.

От ворот разворот_4 Танк Leopard 2 во время учений на полигоне Ягербрюк Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

В документе рассматривается роль Германии в международной политике. «Мы важный партнер для многих стран мира. И именно поэтому они ожидают, что ФРГ проявит больше инициативы и возьмет на себя лидирующую роль на международной арене. А Германии выгодна сильная Европа. Мы можем отстаивать наши ценности и интересы в глобальном масштабе только из сильной Европы — мы слишком малы, чтобы иметь какое-либо влияние сами по себе. Поэтому в наших собственных интересах взять на себя ведущую роль в укреплении Европы как привлекательного центра», — сообщили социал-демократы.

Социал-демократы считают, что ЕС должен рассматривать себя в качестве геополитического актора и больше инвестировать в собственную безопасность. К тому же, по мнению СДПГ, Европа должна стать более самостоятельной.

От ворот разворот_2 Самоходные орудия Panzerhaubitze 2000 бундесвера во время учений Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

В документе также уделено внимание отношениям с Москвой и Пекином. «Китай под руководством Си Цзиньпина стал мировой державой, которая намерена формировать мировую политику в свою пользу. Результаты XX съезда КПК ярко подчеркивают это. Внешне Китай выглядит всё более самоуверенным», — считают в СДПГ.

В Германии отметили, что отношения страны с Китаем непростые, но без сотрудничества с КНР, ставшей настоящим геополитическим игроком, невозможно решить глобальные проблемы. К тому же китайская и европейская экономики тесно взаимосвязаны. При этом западные компании конкурируют с китайскими за инновации и долю рынка.

Социал-демократы уверены, что ФРГ необходима большая независимость от китайского сырья. К тому же в СДПГ полагают, что необходимо развивать партнерство с государствами Латинской Америки, Африки и Азии, чтобы тем самым сдержать их сотрудничество с Россией и Китаем.

«Восточная политика» и отказ от нее

« У Германии и России особая история отношений. Мы решили сосредоточить нашу политику на том, что нас объединяет. Это затуманило представление о том, что нас разделяло. Было ошибкой полагать, что расширение экономических связей будет способствовать демократизации и стабилизации в России в долгосрочной перспективе. Вместо этого Германия поставила себя в одностороннюю зависимость от России с точки зрения энергетической политики», — пишут социал-демократы.

Еще в октябре прошлого года в СДПГ стали звучать призывы отказаться от основ восточной политики, заложенной Вилли Брандтом. Партия руководствовалась ей с 1970-х годов. В 2007 году социал-демократы приняли основную программу, в которой содержались положения о незаменимом для Германии и ЕС стратегическом партнерстве с Москвой. В предвыборной программе социал-демократов 2021 года также отмечалось, что «мира можно достигнуть только вместе с Россией».

От ворот разворот_5 Здание посольства России в Берлине Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Однако после начала СВО в СДПГ решили изменить внешнеполитическую стратегию и отношения с Москвой. Несмотря на зависимость от российских энергоресурсов, Германия стала отказываться от них. ФРГ сильно сократила закупки газа из РФ, а также поддержала нефтяные санкции против России.

Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, а также участвовавшие в составе двух предыдущих коалиционных правительств, подверглись резкой критике из-за тесных связей с Россией и своей позиции в отношении Москвы. Весной 2022 года бывший министр иностранных дел ФРГ, а ныне федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой поддержку газопровода «Северный поток – 2». «Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», — заявил он, отметив, что «попытки интеграции России в общую структуру безопасности Европы также не увенчались успехом».

От ворот разворот_1 Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

Осенью прошлого года Штайнмайер и вовсе заявил об «эпохальном разрыве» России с Германией. Он также призвал немцев отказаться от былых «образцов мышления и надежд» в отношении РФ. В частности, он имел в виду мирное будущее с Москвой. Для таких мечтаний больше нет места, обе страны противостоят друг другу, подытожил политик.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль признал ошибкой поиски возможностей политического сближения с Москвой в последние десятилетия. По его мнению, провозглашенная Вилли Брандтом политика изменения через сближение не работает, а тесные экономические отношения не привели к стабильности на континенте.

Клингбайль уверен, что вместо этого появились «слепые зоны» во взаимодействии России и ФРГ и сейчас система безопасности страны должна работать без РФ. Как пояснили авторы документа, обеспечение безопасности ЕС предусматривает защиту от действий Москвы до тех пор, пока в России не произойдут фундаментальные изменения.

Загнали в угол

— В соответствии с новым внешнеполитическим документом СДПГ никакой новой восточной политики, ее продолжения или изменения не просматривается. Фактически авторы документа оставляют вопрос выработки новой политики в отношении РФ на будущее, после того как завершится активная фаза СВО. Кроме того, немецкое руководство связывает выработку каких-либо конкретных шагов в выстраивании нового курса в отношении России с внутриполитическими изменениями в РФ. Соответственно, до этого момента никаких новых идей или переизобретения старых в новых условиях мы из этого документа не видим, — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

По мнению политолога, фактически социал-демократы в очередной раз уклоняются от конкретики в отношении того, что должно прийти на место «новой восточной политики».

Сами немцы не могут четко сформулировать, какую «новую восточную политику» необходимо проводить, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

От ворот разворот_6 Фото: Global Look Press/Janine Schmitz/photothek.de via

— СДПГ из числа других крупных партий является последним сосредоточением здравого смысла в немецкой политике. Но сейчас социал-демократы рискуют оказаться практически в изоляции, если не брать крайние полюса немецкой политики — «Левых» и «Альтернативу для Германии». Представители СДПГ фактически оказались в идеологическом вакууме. С одной стороны, идеологическое воспитание и историческое прошлое Германии мешают социал-демократам стать «ястребами». С другой — на Шольца и лидера СДПГ оказывается огромное давление и внутри ФРГ, и за ее пределами , — полагает германист.

По мнению эксперта, начался «медленный путь на деиндустриализацию Германии». Шольц и его однопартийцы отдают себе отчет в том, что западные партнеры, прежде всего США и Великобритания, превращают Германию в слабое звено.