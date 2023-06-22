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Кулеба обсудил со Столтенбергом возможные перспективы вступления Украины в НАТО

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе телефонного разговора возможные перспективы вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом глава украинского МИДа написал в четверг, 22 июня, в Twitter.

«Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы сделать [саммит] в Вильнюсе успешным. Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины», — заявил он.

По словам Кулебы, Украина якобы может сделать военный блок «сильнее».

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Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

20 июня стало известно, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.

До этого, 18 июня, президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО не может начаться в тот момент, когда еще идет военный конфликт.

7 июня Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Между тем 1 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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